Agro sem fronteira | A TARDE

Em uma era de desconfiança, o prof. dr. Ray Goldberg, criador do conceito de Agribusiness no mundo, envia uma mensagem para os líderes e as novas gerações.

Entrevistei o prof. Goldberg, que é o criador do conceito de Agribusiness, ao lado de John Davis, publicado em livro em 1957. Hoje, 67 anos após, este sábio dos sábios registra, aos quase 100 anos de idade, as três vitais e fundamentais mensagens aos líderes para os próximos 30 anos.

1 - Agronegócio se transformou em um sistema de saúde, onde o bem-estar humano, animal, ambiental, do planeta está totalmente integrado no sistema alimentar. Reunimos a medicina, a área da saúde, a organização e paz no trabalho, o meio ambiente, vinculados ao conceito de agronegócio, um sistema, que agora é mais, muito maior. Poderíamos chamar de um “Sistema de Saúde”, um Health System. A desconfiança hoje está presente em todos os aspectos isoladamente, é preciso reunir as partes em um conjunto sistêmico mais amplo.

2 - Agrocidadania, um food citizenship. O conceito de cidadania do alimento configura uma visão da dignidade humana e seu direito ao alimento saudável e com segurança alimentar. Os alunos, hoje, para os estudos de agronegócios, vem das mais diversas áreas, e regiões do mundo. A nova geração terá a missão de, por meio do sistema agroalimentar, propiciar dignidade e cidadania a todo o planeta. Somos multidisciplinares, doravante.

3 - Unir o mundo como um só. As lideranças políticas separam e querem dividir o mundo. Polarizações e divisões são propostas, o que é inaceitável quando tratamos de um sistema agroalimentar totalmente interdependente. Precisaremos reunir o mundo por meio do alimento, da administração do clima como um só, assim como é o conceito clássico do agronegócio, uma soma de todas as partes formando um sistema único, da mesma forma precisaremos reunir homens e mulheres trabalhando juntos no planeta inteiro, unidos. E o sistema alimentar exige e nos obriga a isso. Saúde total, pessoas, solos, animais, ambiental, do planeta terra. Cidadania, numa dimensão da dignidade humana civilizatória, onde alimento é essencial e fundamental para todos.

União do mundo em um só, por meio do sistema alimentar. Precisaremos e deveremos reunir o mundo em um só sistema, lutando contra a divisão e a polarização. Significa dizer que, ao olhar o planeta terra e a humanidade dentro dele, o conceito de agronegócio passará por uma expansão exponencial, chegando até a reunião de homens e mulheres sem fronteiras nessa viabilização e distribuição para todos.

Agro sem fronteiras, o futuro para todos!

