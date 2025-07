- Foto: Abapa

“Bad Beat”: Trump ignora agribusiness e joga errado “Bad Beat” é o nome que se dános jogos de cassino a um erro do jogador. Trump é empresário de cassinos e fez uma jogada errada por ignorar o complexo agroindustrial de agribusiness, fundamento criado em Harvard (academia que Trump também não entende) e que gerou a expressão agronegócio no Brasil.



Um sistema de “input e output”, cadeia de valor onde a originação dos alimentos, fibras, energias renováveis para entrar no sistema de produção das corporações que chegam nos supermercados, fast food, cafeterias, restaurantes e nas mesas do mundo tem compliance, certificações, exigências ESG, hoje um “agroconsciente”, portanto não se substitui mais matérias-primas, insumos, ingredientes semi-processados originados na agricultura por agricultores que constituem o “supply chain” de uma marca de alimentos, bebidas, roupas, energia, beleza, numa canetada à moda antiga.

Trump jogou errado “Bad Beat”. No caso do agronegócio, o maior prejudicado direto são as cadeias de valor do complexo agroindustrial norte-americano, pois o que vendemos para os Estados Unidos são produtos agropecuários com segurança agroambiental, com nível de processamento inicial, mas que receberão gigantesca agregação de valor lá nos Estados Unidos, um agronegócio que significa US$ 5 trilhões a US$ 6 trilhões versus onossoemtornodeUS$500 bilhões. São 10 vezes maiores lá. Trump erra para lá e para cá.

Por exemplo, o total das exportações de café do Brasil para os EUA está na casa de US$ 2 bilhões. E quanto esse montante é transformadoemagregaçãodevalor naindústriadecafédosEUA, hoje o maior consumidor mundial, e nas redes das cafeterias? Apenas para dar um exemplo uma rede de cafeterias, a Starbuck,fatura por ano acima de US$ 36 bilhões. Quer dizer, se olharmos o total das exportações brasileiras para os EUA, de tudo o que exportamos, total de US$ 40 bilhões, somente a Starbuck, movimenta quase o total de dólares de todas as nossas exportações.

Os outros setores, da mesma forma. Não vendemos produtos para o consumidor final dos Estados Unidos. Vendemos matérias-primas, insumos e semi-processados como sucos, e o suco de laranja que representa um pouco mais de US$ 1 bilhão, entra nos mercados em misturas sob marcas de grandes multinacionais como da própria Coca Cola e outros.

Algo que o presidente Trump ignora, com certeza, o que o levou a fazer essa “Bad Beat” no cassino planetário que ele manipula das taxações, está no fato de que agronegócio é um sistema agroindustrial hoje sob total vigilância e compliance ESG.

Foi mal essa Mr. Trump, “BadBeat”.Vale apena ouvir “Beatit”, sucesso de Michael Jackson, onde a amizade vence a violência. E vamos para a agenda positiva!