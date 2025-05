Bahia Farm Show 2025 promete sucesso

Confira a coluna de hoje - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Neste primeiro semestre de 2025 as feiras e exposições têm marcado positivamente o ânimo do agro nacional.

As mais relevantes como Expodireto na Cotrijal, Rio Grande do Sul; na Show Rural Coopavel no Paraná; Technoshow Comigo Goiás; Expozebu a capital mundial do zebu em Uberaba, Minas Gerais; Agrishow Ribeirão Preto, em São Paulo, com recorde de público e negócios; e aí vem a Bahia Farm Show 2025, em Luís Eduardo Magalhães.

Esta feira é de extrema dimensão para todo Matopiba, Norte e Nordeste, e virá entre os dias 9 a 14 de junho com um excelente tema: “agro inteligente, futuro sustentável”. O agro do futuro será cada vez mais precioso no sentido da sua total precisão. Fazer muito mais e muito melhor com menos terras, menos água, redução de insumos, captação de gases efeito estufa. E ao mesmo tempo gerando dignidade de vida humana, ambiental, animal envolvendo a toda uma estrutura científica, agrícola, industrial, comercial e de serviços, numa integração perfeita de campo cidade, produtoras e produtores com consumidores.

Além do desenvolvimento da própria agricultura urbana nas grandes metrópoles, o oeste da Bahia é um desses feitos e fatos notáveis do agro tropical brasileiro com seus heróis e heroínas pioneiros e pioneiras. Sucesso na irrigação, nos grãos, pecuária, nas frutas, no café, no algodão, nas sementes, no meio ambiente e nos atos de responsabilidade social como os núcleos das mulheres do oeste tão bem realizam ao lado de lideranças como Suzana Viccini; Alessandra Zanotto; Carminha Missio, dentre muitas.

As indústrias da tecnologia lá estarão com insumos de vanguarda, máquinas agrícolas que vem do aço ao digital, robots, prestadores de serviços do sistema financeiro, agronômico, veterinário e zootecnistas. A gestão digital, a nanotecnologia. As revendas, cooperativas, instituições de educação, setores do governo, Aiba, Faeb, a agricultura familiar e sem esquecer os “terroir” baianos com a gastronomia e os sabores de todas proteínas animais e saudabilidade vegetal.

A pesquisa da Embrapa e iniciativas privadas se faz também presente neste espetáculo que deverá encerrar o primeiro semestre de 2025 também como mais uma demonstração da coragem e da força essencial do agro brasileiro tropical. Deveremos ter uma safra crescente neste próximo ciclo 25/26, porém precisamos prestar muita atenção na gestão, pois esta safra será cara, com os preços crescentes dos fertilizantes em função de todas as incertezas da guerra comercial tarifária praticada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Deveríamos aproveitar também este momento para apoiar forte e intensamente o Plano Nacional de Fertilizantes que objetiva diminuir a dependência brasileira dos atuais 85% para 50%. Além do vital seguro rural.

Em junho, sem dúvida, o Brasil e o mundo estarão aqui nesta Bahia Farm Show 2025. Promete e será sucesso!