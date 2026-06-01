Bahia Farm Show também com transição energética

De 8 a 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães no oeste da Bahia, teremos a 20ª edição de uma das feiras mais importantes no Brasil, a maior do Norte e Nordeste com expectativa de movimentar mais de R$ 10 bilhões e trazer um público que supere 160 mil visitantes.

Serão mais de 500 marcas e empresas reunindo todo sistema do agronegócio com atrações tecnológicas na conectividade, na mobilidade, na inteligência artificial, nas sementes, bioinsumos, máquinas, equipamentos e estratégias de descarbonização e transição energética. Neste ângulo da transição energética as oportunidades futuras para o Brasil são gigantescas, incluindo toda energia renovável, sustentável numa matriz energética nacional que será modelo mundial.

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A Aiba promove a feira e traz conexões internacionais com relacionamentos de negócios e investidores. O crescimento do agro brasileiro em todo Matopiba, tendo no oeste da Bahia um impulsionador fantástico, num verdadeiro tabuleiro de agronegócio onde transformamos solos em alimentos e energia com sustentabilidade, tem na ciência e tecnologia seu fundamental ponto de apoio contando com o valor de técnicos, e produtoras e produtores rurais exemplares.

Na Bahia Farm Show deste ano, destaco uma tecnologia que irá acelerar e atuar decisivamente no futuro do novo agro brasileiro: a descarbonização. O biogás produzido a partir de biodigestores, transformando dejetos, lixo em produtividade e rentabilidade com sustentabilidade.

A MWM, uma empresa Tupy, tem hoje no país o conhecimento tecnológico nacional na construção de bioplantas, onde a partir dos dejetos da proteína animal, ou de fibras, ocorre a geração de biometano, bioeletricidade e o fundamental biofertilizante.

Essa riqueza da economia circular ao lado das demais tecnologias de sementes, bioinsumos, mecanização, irrigação, digitalização, IA, seguro, investimentos oferecerá ganhos adicionais ao agro aproveitando a chegada dos mercados de carbono, além da imagem brasileira de um agroambiental, sustentável onde ESG chega na originação, nos campos do país.

Também presente a chegada de motores para tratores movidos a etanol, o nosso biocombustível brasileiro movimentando nossas máquinas, da mesma forma torres de iluminação para um agro que não pode parar, onde luz não poderá faltar, geradores também movidos a diesel, e distintas ofertas tecnológicas para assegurar energia limpa e permanente como fonte essencial do agro nacional.

Importante aos visitantes da 20ª Farm Show olharem esse movimento das novas energias e descarbonização com muita atenção, bem como mecanização movida a etanol. Biocombustível brasileiro no agro brasileiro. Fiquem de olho na transição energética. Vale a pena visitar o stand da MWM na Bahia Farm Show e todos os expositores high tech do futuro para nosso agronegócio.