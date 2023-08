Assim o Dr. Rattan Lal, cientista prêmio Nobel da Paz 2007, vencedor do Prêmio Mundial da Alimentação 2020, disse na 78ª semana oficial de engenharia e agronomia, realizada de 8 a 11 de agosto em Gramado, no Rio Grande do Sul: “O Brasil é o modelo mundial de agricultura”. E acrescentou: “o sucesso do plano ABC (agricultura de baixo carbono), o milagre do cerrado precisa ser traduzido, extrapolado e amplificado para todos os países ao redor do mundo”.

Dr. Rattan Lal, um cientista indiano radicado nos Estados Unidos, é a voz mais respeitada no mundo nas questões do alimento e de como produzir alimentos sob condições ambientais e com responsabilidade de inclusão social.

No seu pronunciamento, o Dr. Rattan explicou que a fórmula brasileira é fundamentada no plano ABC agricultura de baixo carbono, e agora com sua ampliação introduzindo o plano de cadeias descarbonizadas, permitiria à África resolver sérios problemas de fome, e de desenvolvimento econômico social.

E o Brasil precisa aprender a se comunicar com toda população mundial e parar de reclamar e de brigar intestinamente. Para isso precisamos da inteligência publicitária brasileira, considerada uma das melhores do mundo. E pra começar dando voz internacional através da melhor mídia mundial a vozes como do Dr. Rattan Lal. Não é um brasileiro falando do Brasil. É o prêmio Nobel da Paz dizendo ao mundo que temos a melhor agricultura regenerativa do mundo, transformando terras fracas em geração de riqueza, alimentos e tudo isso com sustentabilidade.

Mais do que carbono neutro, Dr. Rattan afirma que devemos ir além da proposta de carbono zero, precisamos oferecer a emissão negativa, e cobrar US$ 50 por acre (um acre equivale a 0,404686 hectares), por ano, para a adoção das tecnologias conservacionistas.

Ana Clara Cavalcanti – chefe geral de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Caprinos e Ovinos, no bioma caatinga, é um exemplo vivo e espetacular da superação brasileira em condições rústicas. Um exemplo para o mundo.

O Brasil, onde produzimos alimentos, energia, meio ambiente tropical para a população mundial com sustentabilidade, é o país do alimento regenerativo, o exemplo mundial.

Assinado: “Prêmio Nobel da Paz 2007 , Dr. Rattan Lal”.