Carminha Gatto Missio é embaixadora do Nordeste no CNMA

Nordeste estará representado pela líder Carminha Gatto Missio - Foto: Arquivo Pessoal

Feliz Ano Novo! E 2025 nasce na Bahia com a presença admirável de uma mulher símbolo das qualidades virtuosas das líderes do agro brasileiro como embaixadora do 10º Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio (CNMA) 2025.

Nesta edição, nos dias 22 e 23 de outubro, no Transamérica Expocenter, em São Paulo, o grande tema que reunirá mais de três mil mulheres será: Mulheres que mudam o mundo para melhor. E o Nordeste estará representado pela líder Carminha Gatto Missio.

Além de vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado da Bahia, da história de superação que a todos nos inspira, do empreendedorismo em uma das áreas mais vitais e essenciais para a segurança do agro brasileiro – as “sementes”–, a vida de Carminha ilustra o que consideramos as sete virtudes das mulheres do agro brasileiro, estudadas ao longo de nove anos nos congressos realizados: liderança, comunicação, empreendedorismo, empatia, resiliência, sustentabilidade e responsabilidade.

O Nordeste estará representado no congresso por uma grande líder

As mulheres se destacam e se destacarão cada vez mais, assumindo os postos de líderes, onde exercerão a missão de comandar muitos àquilo que tem que ser feito. Para isso, reúnem um gigantesco talento de comunicação com empatia, pois para conduzir à razão é necessário conquistar o coração.

Trabalham com grande consciência empreendedora, compreendendo ser o sistema do agronegócio uma atividade complexa, envolvendo dezenas de agentes na cadeia produtiva.

As mulheres têm se caracterizado pelo envolvimento na sustentabilidade, onde o tripé economia, social e ambiental se unem. E, também, as mulheres não têm fugido à responsabilidade do protagonismo de distintos papéis, pessoais e sociais, onde a família e as famílias de muitos fazem parte.

Mas guardo o item “resiliência”, capacidade de enfrentar, vencer e superar como uma das faces mais notórias e admiráveis da Carminha.

As mulheres não têm fugido ao protagonismo de distintos papéis

Fibra de pioneira

Desde que a conheci, observei a sua fibra de pioneira, vindo do Sul ao lado de bravas e bravos pioneiros que enfrentaram o que muitos consideravam ser impossível: “Transformar o cerrado em uma riqueza alimentar, energética e ambiental”. Será ótimo começar o ano de 2025, onde teremos dificuldades e incertezas para enfrentar, como sempre é a saga de viver na terra, nos inspirando em seres humanos como a embaixadora do Nordeste para o CNMA 2025.

Não ter medo do futuro, desde que ele nos venha pela frente é sábio, e que tenhamos ao nosso lado gente lúcida, guerreira, para quem o amor é a grande inteligência para nos aperfeiçoar a tudo e a todos.

Viva 2025, parabéns mulheres que mudam o mundo para melhor.