Cecafé e Serasa, na Suíça, criam “design” das negociações do futuro

- Foto: Arquivo pessoal

Conversei com o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Antônio Matos, e com o diretor-geral de Agronegócio da Serasa Agro, Marcelo Pimenta, que juntos inauguram um novo design das negociações internacionais. Significa reunir de um lado uma organização que representa a categoria dos exportadores, como neste caso o café, com uma corporação de reputação mundial que avaliza com indicadores a entrega dessa produção sob os rigores exigidos do compliance sócio-ambiental, como Serasa.

Na primeira semana de outubro ocorrem dois eventos: o primeiro Cecafé-Serasa – HedgePoint (dia 2) e o segundo (dias 3 e 4) dentro do SCTA (Swiss Coffee Trade Association). Explica Marcelo Pimenta: “em ambos demos detalhes técnicos e fizemos oficinas no uso da plataforma do que chamamos de um Bureau de Compliance Social Ambiental, não apenas para a EUDR (European Union Deforestation Regulation), a lei do desmatamento europeu que vai barrar madeira, cacau, soja, óleo de palma, gado/carne, borracha e café, a não ser que se garanta que não vieram de áreas desmatadas, lei que entra em vigor a partir de 2025”.

Marcos Antônio Matos, presidente do Cecafé, explicou: “mais de 100 empresas estiveram conosco neste evento na Suíça e nos preparamos para enfrentar e negociar com todos os clientes, em uma grande conexão. Mostramos nossa sustentabilidade não só para Europa mas para todas as exigências da China, Estados Unidos, Japão. Estamos preparados e ano que vem vamos realizar uma ação forte sobre a imagem brasileira com as exigências do compliance sócio-ambiental”.

Excelente, inteligente e, sem dúvida, esta ação conjunta integrando a estratégia do comércio com as provas do compliance sócio-ambiental, e além de tudo, numa orquestração de um setor, uma cadeia produtiva como o café levando junto a prova que comprova a verdadeira originação sócio-ambiental brasileira, merece um prêmio de competência de marketing e vendas, bem como de liderança organizacional do setor.

E o que é genial? Uma iniciativa setorial privada reunindo clientes importadores numa espetacular ação business to business (B2B) que, sem dúvida, irá inspirar todos os demais setores do agro brasileiro nesse “design”, nessa fórmula, onde as relações comerciais serão comandadas pelos setores, pelas regiões e que num prazo de tempo irão cada vez mais, além das fronteiras, redefinir o mundo dos negócios numa nova geografia do comércio com compliance sócio-ambiental comprovado.

Que todos os demais setores do agro nacional se inspirem neste marco histórico Cecafé & Serasa, na Suíça. Não basta narrar, precisa provar e comprovar.

Vamos acompanhar este modelo, design de negociação, Organização de Comércio e Compliance Setorial Internacional – OCCSI. Que nasça e seja de um ótimo futuro!