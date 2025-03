Comunicação é vital para construir uma imagem positiva do agro

Falar sobre sustentabilidade e agricultura regenerativa gera um medo - Foto: Reprodução | Freepik

Participei de bate-papo no canal Sustentabilidade em Diálogo, no YouTube, com Paula Packer, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, e discutimos a importância da comunicação na agricultura e seu papel fundamental na construção de uma imagem positiva do agronegócio brasileiro.

Também falamos sobre como a eficiência produtiva pode estar alinhada à sustentabilidade, desmistificando a ideia de que crescimento e preservação ambiental são opostos.

Abordamos estratégias para melhorar a percepção mundial, enfatizando a necessidade de transparência, tecnologia e narrativas que mostrem o compromisso do Brasil com práticas sustentáveis e responsáveis na produção agrícola.

Ela me perguntou: “Estamos em um processo de construir identidade da agricultura brasileira, que é diversa, que perpassa biomas, tamanhos e expertises. E como associamos a eficiência de produção com sustentabilidade em todas as oportunidades que estão surgindo em 2025 e também nas políticas globais, qual o potencial do Brasil?”. Respondi que é preciso ter uma visão das estratégias de marketing, que é aquilo que o ser humano percebe e muitas vezes a percepção é bem diferente da realidade.

E que temos um desafio, sob o ponto de vista de marketing. A realidade brasileira possui uma história sobre a evolução das tecnologias que não têm nem 60 anos, conseguimos dominar a produção alimentar e energética no mundo tropical, o que era considerado pelos mais velhos impossível. Lembro que o cerrado era praticamente um ambiente hostil.

E o Brasil, com a tropicalização do conhecimento, onde devemos muito ao ministro Cirne Lima, que fez a construção do primeiro plano da Embrapa, depois a Alysson Paulinelli e vários empreendedores, a própria universidade e demais institutos de pesquisa, é que temos uma realidade agrossustentável. Seria impossível o que realizamos sem práticas regenerativas. Temos uma realidade sustentável, mas não temos ainda a percepção.

Paula falou sobre a produtividade do pequeno produtor aumentar com a sustentabilidade, com o sistema integrado e uso da agricultura regenerativa, e ressaltou que a parte científica, das universidades e dos institutos de pesquisa, “precisa aprender a se comunicar e fazer mais uso da sustentabilidade”. Eu respondi que há muitas transformações na sociedade e no marketing, e lembro dos discursos de Steve Jobs, fazendo uma revolução nesse mundo de hoje, da internet, e que foi algo que ninguém pediu, e o Jobs tomava cuidado e sempre falava que o produto é novo, é inovação, e sempre com a angulação de que era fácil de se fazer. E às vezes eu sinto que os nossos técnicos, até por um esmero científico, de mestrado e doutorado, passam uma percepção de que é complicado.

Então, vejo que falar sobre sustentabilidade e agricultura regenerativa gera um medo, além de existirem pessoas que não gostam de aprender o novo.