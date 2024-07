Confira a coluna de José Luiz Tejon, desta segunda

Agro brasileiro não merece sofrer de desconhecimento - Foto: Divulgação

O Brasil acabou de ser o terceiro colocado no festival da propaganda de Cannes, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Nenhuma novidade nem surpresa. Esse resultado de sucesso reconhecido mundialmente da propaganda e dos publicitários brasileiros ocorre desde o século passado. Nesta edição do Cannes Lions conquistamos 92 leões de ouro.

Enquanto isso, temos o mais criativo e revolucionário agro do planeta no cinturão tropical do mesmo. Ou seja, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio desenvolvemos ciência, tecnologias, adaptações criativas e possuímos recursos humanos produtoras e produtores rurais, empreendedores, sistemas agroindustriais, comerciais e de serviços, além de academias, que nos transformou no maior e melhor agrotropical do planeta, na 4ª maior agricultura do mundo e a única com condições de dobrar de tamanho nos próximos 10 anos com sustentabilidade e modelos agroambientais.

Então fica aqui a pergunta: por que a terceira melhor propaganda do mundo não se casou ainda com o melhor agrotropical do planeta?

Na pesquisa que realizamos ano passado para estudar a percepção do agro brasileiro na Europa, feito pelo instituto europeu “ Onstrategy”, patrocínio Serasa Agro Experian, e apresentado no 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agro no Transamerica Expocenter, não passamos de um “traço” onde apenas 8% dos cidadãos europeus demonstraram ter alguma leve noção do agro brasileiro ao associá-lo com o café.

Somos ausentes de percepções. Não nos comunicamos, e quando o fazemos erramos pois cometemos o terrível engano de retaliar grupos pontuais de detratores, com interesses políticos partidários, e movimentos utópicos que desconhecem totalmente os feitos significativos brasileiros para a segurança alimentar, energética e ambiental da terra.

Ah, temos defeitos e problemas? Sim, não somos perfeitos, porém neste mundo ninguém é. Temos muito aperfeiçoamento a perseguir, principalmente no combate ao crime e ilegalidade. Porém nossas virtudes, que existem e são reais, estas não são percebidas, inexistem nos corações e mentes dos nossos clientes, e a responsabilidade deste vácuo de percepção do melhor agro tropical do mundo é de nossa exclusiva incompetência.

Está na hora da 3ª melhor propaganda do mundo se casar com o melhor agro tropical do planeta.

Nossas agências de publicidade, que integram criação da mensagem com a mídia, com profissionais criativos reconhecidos no mundo, podem dar as mãos ao único e revolucionário agrotropical planetário: o brasileiro.

O agro brasileiro não merece sofrer de desconhecimento e ser uma vítima exposta aos interesses pontuais competitivos, enquanto nossas virtudes submergem pela ausência de estratégias publicitárias justas e dignas.

Vamos celebrar esse casamento? Declaro a propaganda brasileira casada com o agrotropical do país.

E seremos felizes para sempre. E que venha a marcha nupcial.