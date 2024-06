Embrapa Arroz e Feijão: Brasil no domínio da segurança genética

- Foto: Sebastião Araújo/Divulgação Embrapa Arroz e Feijão

Em meio a um festival de besteiras envolvendo a situação do próprio arroz com a tragédia no Rio Grande do Sul e a insensatez de uma péssima decisão, querendo transformar o tema em uma mal pensada propaganda oportunista, recebemos, pela outra mão, pela mão dos brasileiros que criam superando aquelas que destroem, uma notícia espetacular para o Brasil.

O chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, Elcio Guimarães, nos trouxe o resultado das pesquisas conduzidas pelo analista pesquisador Márcio Vinícius Cortes de uma patente que impacta todo agro brasileiro.

Significa dizer que alcançamos o estado superior da arte do melhoramento genético que permitirá ao Brasil evoluir as sementes, nossa agricultura, através da edição gênica com benefícios desde plantas resistentes a doenças, pragas, com maior oferta de energia, proteína, mais nutrientes para os seres humanos e também permitindo a velocidade na criação de plantas adaptadas às mudanças climáticas em cada bioma.

Se trata do primeiro depósito de patente da Embrapa relacionado ao CRISPR - métodos, sistemas de edição de genes e construções gênicas para aplicação dessa tecnologia em fungos filamentosos.

“A Embrapa Arroz e Feijão acaba de depositar junto ao Inpe o pedido para registro de uma patente para sistemas de edição gênica e construções gênica, usando a ferramenta CRISPR em fungos filamentosos. Na prática, isso significa que o processo está descrito na patente e nós poderemos fazer edição gênica ou editar geneticamente uma diversidade de fungos filamentosos que estejam relacionados ao crescimento, ao controle biológico, à promoção do crescimento de plantas e, com isso, gerar produtos ou micro-organismos, no caso fungos, que são geneticamente melhores”, explica Guimarães.

“Consequentemente, isso vai permitir o desenvolvimento de produtos biológicos mais eficientes e mais dirigidos àqueles problemas que nós selecionemos como alvos para a nossa pesquisa futura. Esse trabalho foi desenvolvido pelo analista da Embrapa Arroz e Feijão, Márcio Vinícius Cortes, e coloca o Brasil e a Embrapa na dianteira em relação ao uso da genética e dessas ferramentas biotecnológicas aplicadas ao setor agrícola brasileiro”, ele acrescenta.