Embrapa e a iniciativa privada devem estar juntas na COP30

Em novembro o Brasil terá o mundo não só de olho aqui - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Mudanças climáticas, enchentes, incêndios, secas, insegurança alimentar, energética e ambiental no mundo. O departamento de agricultura dos Estados Unidos na semana passada em seu relatório diminuiu a expectativa das safras americanas, por exemplo. Então a COP30 será no Brasil, na Amazônia, Belém do Pará, e precisamos de uma coordenação e minimamente uma só voz da ciência brasileira ao lado da iniciativa privada do país.

Um sonho antigo quando abordamos a necessidade de investimentos na pesquisa brasileira sempre foi o de atrair recursos da iniciativa privada junto e em parceria a órgãos públicos e nossas universidades, institutos agronômicos e a Embrapa.

Em novembro o Brasil terá o mundo não só de olho aqui, mas com o corpo, alma, cérebros, e olhando exatamente daqui, de Belém do Pará, para nós e para o mundo. E agora para essa COP30, com ênfase total em sustentabilidade e mudanças climáticas, no meio do bioma amazônico considero extraordinária e importantíssima a decisão da direção da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, de compartilhar com a iniciativa privada do Brasil o seu espaço nobre perante todas as delegações, cientistas e mídias do mundo neste gigantesco e estratégico evento para o Brasil e o planeta.

A Embrapa está convocando o setor empresarial brasileiro para juntos compartilharem diversas ações onde irão debater todos os biomas brasileiros e resultará numa exposição em Belém durante os dias da conferência. Essa exposição vai ocorrer no espaço AgriBr, a casa da agricultura que fica dentro do centro de pesquisa Embrapa Amazônia Oriental, localizada ao lado do Hangar, exatamente onde estará a COP30.

Empresas poderão patrocinar e estarem reunidas às ações da Embrapa, e deverão estar alinhadas com os objetivos da COP30, como mitigação das mudanças climáticas e a promoção de práticas sustentáveis na agropecuária. Patrocinadores, sem dúvida, irão associar suas marcas obtendo alta visibilidade. Conseguirão impacto e ganho de imagem.

Então organizações que desejavam estar na COP30 e não sabiam como, em função de não terem acesso aos locais, urgentemente entrem em contato com a Embrapa e se alistem para estar dentro das instalações da Embrapa Amazônia Oriental, muito próximo da sede da COP30. Há um critério de seleção para participar e cotas de patrocínio. As informações já estão disponíveis no site da Embrapa.

Parabenizo também a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, por esta iniciativa! Esse programa pode ser encontrado no site: www.embrapa.br/cop30/patrocinios.