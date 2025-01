Confira a coluna desta segunda - Foto: Reprodução | Freepik

Vivemos um ano de superação. Incertezas, complicações internacionais além da variação dos preços das commodities, custos e dólar. Imolamos da mesma forma insegurança climática em vários pontos do país. Ano de reforma tributária onde iremos ter descobertas de aperfeiçoamentos ao longo dos próximos anos. A cesta básica de alimentos incluiu as carnes, como obviamente deveria ser, porém precisamos prestar muita atenção na carga tributária dos insumos que antecedem os agricultores.

Tivemos coisas boas como uma evolução, na minha opinião, das representações associativistas da produção agropecuária, como tão bem o sistema FAEB/Senar exemplifica. Da mesma forma vimos o crescimento e prosperidade do cooperativismo, também com ótimas ações, como da mesma forma o sistema OCEB/Sescoop registra.

A agroindústria brasileira cresceu, e estamos esperançosos com uma safra maior do que a anterior. Tivemos na cidade de Salvador a FENAGRO que encerrou em 8 de dezembro, mas já está com dat a marcada para 2025 de 28 de novembro a 7 de dezembro reunindo campo e cidade num extraordinário show desde a genética, ciência, tecnologia, indo até a gastronomia e as especialidades da agricultura familiar da Bahia. Neste Natal precisamos agradecer a Deus e aos produtores rurais do país, ao lado da pesquisa brasileira que nos deu a realidade espetacular de um agro tropical ambiental único e vital para o mundo inteiro.

Na Bahia da caatinga com frutos do sertão, com cacau, o setor das árvores, um café extraordinário, as frutas, os grãos, o algodão, o pescado, a pecuária de corte, os lácteos, o descortinar extraordinário do cerrado com uma pujança única de todo um oeste onde LEM virou uma “grife” de high tech reunindo toda a região.

Feliz Natal agro brasileiro, feliz Natal agro da Bahia. Feliz Natal admirado artista Ed Ribeiro que faz sucesso levando a Bahia para o mundo inteiro. Os meus votos desta coluna para você leitora e leitor e toda sua família. Saúde, sucesso e muita cooperação.