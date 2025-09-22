Fórum Rio+Agro movimentará cenário nacional em outubro

- Foto: Rio+Agro

O Rio+Agro, nos dias 1, 2 e 3 de outubro, no Rio Centro (RJ), nasceu de visão estratégica que objetiva levar a legítima realidade do sistema do agroambiental e tropical brasileiro ao mundo.

Na abertura, altas autoridades do País são esperadas, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros Carlos Fávaro, Marina Silva, Fernando Haddad, Paulo Teixeira, governadores Cláudio Castro (Rio) e de outros estados e prefeitos. Serão cerca de 120 palestrantes, estandes de expositores, delegações internacionais.

Será um show brasileiro agrotropical mundial, onde será apresentado o conceito do cinturão tropical do planeta Terra como um marco histórico essencial para o mundo. É o que está na frase do saudoso Alysson Paolinelli: “O que trouxe o mundo até aqui foi a agricultura de clima temperado, daqui para frente será a tropical”.

A pesquisa brasileira com a Embrapa estará presente, junto a temas antecipando a COP-30 e uma convocação conclamará todas as nações da faixa tropical e subtropical a desenvolver sistemas agroambientais sustentáveis, única fórmula na segurança alimentar, energética, ambiental, social e climática do mundo. A pesquisa com Embrapa, institutos agronômicos e universidades, hoje, fornecem ao mundo esse conhecimento, tal produtores brasileiros aprenderam a fazer.

Brasil + nações do cinturão tropical unidos na ciência e na cooperação, apoiando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para erradicar a fome, a desigualdade, com educação e sustentabilidade, como tão bem Roberto Rodrigues (FGV) não cansa de repetir: “Alimento é paz”.

E, como enfatiza o idealizador e presidente do Rio+Agro, Carlos Favoreto: “O Brasil é líder mundial no desenvolvimento agroambiental do cinturão tropical, promovendo segurança alimentar, hídrica, energética, socioambiental e climática no mundo”.

Serão exposições sobre economia global e agricultura tropical; gestão do solo logística social e combate ao desperdício; ciência, inovação e políticas públicas; cooperação e desenvolvimento da renda; sistemas de cooperação; investimentos financeiros, propaganda e marketing vital para a imagem do agro brasileiro tropical. O professor doutor Marcos Cobra, maior acadêmico de marketing vivo do País, será homenageado.

A Faesp, dentre diversas entidades da sociedade civil organizada, representará o agro paulista, como presidente Tirso de Salles Meirelles, no painel Inovação circular: conectando pesquisa, indústria e sociedade, ao lado de marcas protagonistas, dia 2 de outubro.

Além de intensas apresentações técnicas, científicas, políticas, de marketing, de gestão e geopolítica, nas três noites shows irão alegrar e emocionar o ambiente, com a presença já confirmada de Michel Teló.