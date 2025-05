Papa Francisco disse: ‘Famílias agrícolas, o futuro da agricultura’

O Papa faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 - Foto: Divulgação | ND

O Papa Francisco agora nos braços do Pai Criador. Eu queria destacar uma frase que o Papa Francisco mencionou, em março do ano passado na Espanha, durante um congresso, a 8ª Conferência Global do Fórum Rural Mundial. Ele disse: “Na família está o futuro da agricultura”.

E sem dúvida alguma quando olhamos todos os fundamentos do Agroconsciente as famílias agrícolas do mundo que trabalham com amor aperfeiçoando o solo, a água, o meio ambiente, o bem-estar animal, produzindo muito mais do que simplesmente comida, produzindo saúde, sabor, as famílias agrícolas e dentro disso o cooperativismo que tanto temos destacado aqui no Agroconsciente.

O Papa Francisco era jesuíta, e os jesuítas tiveram no Brasil uma grande importância no desenvolvimento da agricultura e do cooperativismo. A primeira cooperativa brasileira foi fundada em 1902 por um padre jesuíta, o padre Theodor Amstad, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e consta na história do padre Amstad que ele andou em cima de lombo de animais, de jumentos, cavalos, ele andou cerca de 60 mil quilômetros pelo interior do país promovendo a importância da união dessas famílias, naquela época imigrantes sofridos, que se unidos em um cooperativismo teriam condições de superar os seus desafios e hoje as cooperativas brasileiras, na sua origem, praticamente todas tiveram um grande impulsionamento a partir da igreja católica, de padres, como o padre Amstad, que é o pioneiro do cooperativismo no Brasil.

O Papa Francisco, na sua apresentação, na 8ª Conferência Global do Fórum Rural Mundial, no ano passado disse: “Na família está o futuro da agricultura”, e quando olhamos para o planeta Terra com cerca de 600 milhões de propriedades agrícolas, ali estão famílias, independente do seu tamanho, a imensa maioria pequenos, micros, médios, mas mesmo nas propriedades grandes tem ali a presença das famílias trabalhando e praticamente todas que ficaram grandes começaram também pequenininhas.

Portanto, o nosso Papa Francisco, que era um padre jesuíta, na sua atividade na Argentina, deixa aqui para nós uma mensagem muito importante que é o desenvolvimento das famílias agrícolas brasileiras, não esquecendo uma declaração de Alysson Paolinelli, um brasileiro símbolo da agricultura tropical, em que ele falou: “Temos no Brasil cerca de 4 milhões de pequenos agricultores, famílias ainda famintas”.

Então há muito por fazer na cooperação, no cooperativismo, mas sem dúvida alguma que as famílias agrícolas do planeta inteiro são cada vez mais importantes para os terroir dos territórios onde vivem, e no caso do Brasil, os terroir tropical.

Papa Francisco, a nossa admiração eterna à sua obra!