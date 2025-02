"Power day" no oeste da Bahia, a coragem humana

Na foto, lavouras de algodão no Oeste da Bahia. Encaminhadas pelo ascom Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) Foto Divulgação - Foto: Divulgação

Participamos neste final de semana de um espetacular evento em Luís Eduardo Magalhães, “LEM” que foi além das tecnologias agro, envolvendo famílias agrícolas, sucesso, prosperidade, coragem, valores que vêm do berço. A iniciativa é uma aliança da JARAGUÁ Máquinas reunindo produtores rurais, técnicos, e também num convívio especial numa mesa redonda com mulheres agricultoras de Bahia e do “Matopiba”.

Quando saímos de Brasília, cruzamos toda essa planície do oeste da Bahia, chegando em LEM, e voltamos no tempo, pouco tempo atrás, precisamos “tirar o chapéu” para os pioneiros e pioneiras que, com dedicação, transformaram esse “Cerrado” numa área de alimentos, energia, fibras, reflorestamento, irrigação, e de forma regenerativa ambiental e social.

Suzana Viccini, presidente do núcleo de mulheres do oeste, por exemplo se dedicou a ações dentro de 250 escolas, com 33 mil crianças educando sobre agricultura sustentável. Também atual presidente da ABAPA, outra líder, Alessandra Zanotto, ao lado da ploneira e extraordinária entidade AIBA, líder nacional de irrigação sustentável com gestão hídrica responsável. Carminha Mis sio, vice-presidente da Faeb, outra mulher símbolo, bem como Any Sanders, Matopiba, exemplo nacional.

Em fim de verdade a força das famílias agrícolas, mulheres, homens, a chegada de jovens sucessores, e a oportunidade do Brasil nos próximos 20 anos do mundo, como único país capaz de dobrar de tamanho ao longo do tempo, levando junto meio ambiente e dignidade humana, confesso ficar um 'realista emocionado'. Sempre repito o lema de Ariano Suassuna: 'O otimista é um tolo, o pessimista um chato, sou um realista esperançoso.' Então me considero além de esperançoso, também positivamente emocionado, pois é a razão que orienta, asseguro ser a emoção que movimenta. Excelente 'power day' deste Bahia.



Influenciando todo o Matopiba e vai muito além, somos a inspiração e exemplo para todas as nações do cinturão tropical do planeta terra. Ali, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, saberemos fazer e vamos cooperar com todas essas nações do mundo. Parabéns Bahia, de LEM para além das nossas fronteiras.