Prof. Ray Goldberg recebe homenagem de alunos na Europa

Prof. Ray Goldberg - Foto: Divulgação

Nesta semana, infelizmente, tivemos a notícia do falecimento do criador do conceito de agronegócio, o sistema agroalimentar mundial, Dr. Prof. Ray Goldberg, em Harvard. Em 2026, o Prof. Ray completaria 100 anos e faleceu aos 99. Com nossos alunos do MBA Internacional Food & Agribusiness Management, na França, fizemos uma homenagem ao Dr. Ray em sala de aula.

Estudei com ele nos anos 80, em Harvard, e, por sorte, o entrevistei cinco anos atrás, obtendo deste grande sábio 10 pontos de vista essenciais para o agronegócio, os quais, em síntese, transmito aqui, sempre entre aspas, “a palavra de Ray Goldberg”:

1 – “Conceito de agronegócio: obrigatoriamente a reunião de todas as partes que compõem o sistema alimentar, incluindo o meio ambiente.

2 – Doravante chamamos agribusiness de um health system, englobando todos os aspectos da saúde da vida no planeta e da vida do planeta.

3 – Cidadania, alimento está presente em tudo o que poderíamos chamar de dignidade humana na Terra. Obrigatoriamente, agronegócio exige humanização.

4 – Cooperativismo é essencial, pois as cooperativas elevam o conhecimento dos agricultores na compreensão de todo o sistema que os envolve.

5 – Ativistas e ONGs são importantes e precisam estar juntos nas discussões sistêmicas agroalimentares. A falta de confiança exige criarmos fóruns onde todos os diferentes debatam e, com o tempo, surgem soluções comuns.

6 – Os jovens têm a chance de realizar o que ninguém realizou até agora, a de unir as disciplinas, de compreender a importância de uma visão sistêmica do alimento e o quanto isso será vital para a vida na Terra. E o ambiente acadêmico tem o dever de criar o espaço neutro para os debates.

7 – Compliance e governança das corporações cada vez mais importantes, reunindo a ciência com a administração e os negócios, e as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que têm a visão integral do sistema agroalimentar com todas as suas derivações. Grupos científicos públicos e privados são importantíssimos. A reputação empresarial será cada vez mais fator crítico de sucesso.

8 – As mulheres no agronegócio executam cada vez mais papel protagonista e estão presentes já como maioria nas classes acadêmicas e tomando posições no alto comando de empresas, cooperativas e órgãos públicos.

9 – O papel do Brasil é fundamental doravante, pois em 50 anos assumiu um protagonismo de país estratégico na segurança alimentar do mundo inteiro. Sua importância sempre na defesa da OMC tem sido um importante diferencial, e destaco o trabalho de Pedro de Camargo Neto, como exemplo, nas suas ações envolvendo o justo comércio do algodão.

10 – Minha mensagem aos líderes é que precisamos parar de dividir o mundo e de polarizá-lo, e temos no sistema alimentar a grande inspiração para compreender a importância de que, sem a cooperação, um elo da corrente não consegue levar vantagem sobre o outro por muito tempo. Sem cooperação não haverá ganho para ninguém. Políticos dividem o mundo. Precisamos reunir o mundo.”

As entrevistas estão à disposição no site www.agricitizenship.com.

Nossa homenagem e muito obrigado eterno ao Dr. Prof. Ray Goldberg, o pai do conceito de agronegócio, onde brasileiros se inspiraram e onde temos ainda muito para compreender e implementar.