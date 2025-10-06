Rio+Agro é um show agro tropical

Entrada do Rio+Agro - Foto: Divulgação | Rio+Agro

No Rio Centro, aconteceu, de 1º a 3 de outubro, o Rio+Agro – Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, com ênfase na visão do Brasil + nações do cinturão tropical do planeta para ações comuns de ciência, tecnologia, empreendedorismo, cooperativismo objetivando atuar na segurança alimentar, energética, mudança climática e desigualdade social.

Autoridades estiveram presentes no Rio Centro, como o ex-ministro Roberto Rodrigues, hoje coordenador da visão agrícola para a COP-30. Tirso de Salles Meirelles, presidente da FAESP, Francisco Maturro, presidente da rede ILPF, com o programa Caminho Verde, que busca transformar 40 milhões de hectares de áreas degradadas em cultivos sustentáveis, modernos e integrados com agroindústrias, visando à agregação de valor.

O estado do Rio de Janeiro se fez presente com o Instituto Rio Metrópole, com municípios como Macaé, que irá instalar uma unidade industrial para produzir fertilizantes nitrogenados, aproveitando o gás natural das bases marítimas da Petrobras.

O governador do Rio, Cláudio Castro, na abertura do Rio+Agro, nos deu a seguinte declaração:

“Temos investido muito na questão do interior. Assim que eu assumi, no finalzinho da pandemia, eu conversava com os colegas e governadores que melhor tinham passado e todos me falavam que tinham passado melhor graças a um interior forte e nós vimos do processo de valorização do interior, e quando você vai para o interior é impossível você não enxergar o agro. Esse agro que é forte, pujante, mas que hoje é muito regional. E precisa de muito pouco para esse agro virar nacional e mundial. Então, estamos trabalhando no favorecimento da infraestrutura, na redução da carga tributária, no incentivo e na jornada do empreendedor. Agora, os laboratórios de uva, de café e de soja vão ser fundamentais para que encontremos as nossas próprias soluções para a valorização desse empreendedor. Então eu não tenho dúvida de que esse evento mostra um pouco disso, traz para o Rio conhecer aquilo que é feito e mostra um Rio de Janeiro que tem sido a cada dia mais agro. E sabemos que a questão do petróleo, óleo e gás é uma questão finita e o Rio de Janeiro vai precisar ter novas matrizes econômicas, e o agro, com certeza, é uma das principais delas”.

Muito interessante a ação da Agrofavela, iniciativa da CUFA - Central Única das Favelas, ONG que irá desenvolver hortas urbanas comunitárias, gastronomia e produtos que gerem renda e mais qualidade de vida nas comunidades. Os dados são de forte impacto, com 17 milhões de brasileiros vivendo nas favelas, porém com um consumo de mais de R$ 300 milhões.

Embaixadores de países como Etiópia, Quênia mostraram as oportunidades para ampliação da tecnologia em toda África, e Ana Euler, diretora-executiva da Embrapa, fez uma excelente apresentação, mostrando todas as tecnologias disponíveis hoje para utilização no Brasil e em toda a faixa tropical do planeta.

O Rio+Agro encerrou com mais painéis, exemplos e cases de sucesso, com a prêmio Nobel da Agricultura, Drª Mariângela Hungria, com sua pesquisa de fixação de nitrogênio no solo.