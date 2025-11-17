Safra de 354,8 milhões t. 2025/26, confirma Marisete Belloli, da Conab-SP

Safra de grãos - Foto: Wenderson Araújo | Trilux | CNA

Conversei com a Marisete Belloli, gerente de Safras e Informações Agropecuárias da Conab do Estado de São Paulo com relação aos números da Safra 2025/26 e a informação que ela me deu é que nós teremos uma safra que continuará grande.

O primeiro levantamento da Conab divulgado mês passado apontava 357,7 milhões de toneladas de grãos e o novo levantamento divulgado semana passada aponta um número de 354,8 milhões de toneladas de grãos, praticamente batendo com a mesma previsão anterior, ou seja, continua estável em uma safra dentro do histórico brasileiro, uma safra grande mas que novamente, nós continuamos sempre pedindo muito um planejamento estratégico porque poderíamos ter uma maior tranquilidade no abastecimento e também nas ações internacionais.

Então o número é esse e continua uma previsão de uma safra dentro do padrão histórico brasileiro, uma safra grande. Chegou a ter alguns números nesses meses com a previsão de que diminuiria a safra e essa informação que a Marisete Belloli da Conab me passou confirma que continuamos em um patamar como ela mesmo disse de até o presente momento vem se mantendo estável.

Em relação a soja, a previsão é de 177 milhões de toneladas, o setor ainda vem impactado positivamente com os altos preços obtidos até dois anos atrás e também com uma demanda internacional e, principalmente, do nosso cliente chinês. Então soja segue crescendo.

O milho vai para 138 milhões de toneladas com a expectativa muito grande na safrinha, que nem pode mais chamar safrinha. Importante também quando falamos de previsão de safra é olharmos sempre o ano agrícola, de agosto a julho, então é 2025/2026. Quando olhamos no calendário padrão não conseguimos ter as expectativas porque a safra brasileira começa em agosto e vai até julho, envolvendo inclusive a safrinha, que é plantada a partir de janeiro/fevereiro, e também a safras de inverno, com trigo e outras culturas. Então essa previsão que a Marisete me passa é 2025/2026.

E aí quem está sofrendo nesse instante é o pessoal do arroz porque os preços caíram muito e tem um assunto que é complicado para o produtor rural que são os custos que cresceram, preço de fertilizantes, insumos, máquinas agrícolas, e o crédito, juro, então o produtor rural tem nesse instante uma pressão de custos, porém está aí, cresceu a área agrícola porque têm as iniciativas voltadas à utilização de áreas de pastagens degradadas, 40 milhões de hectares à disposição, então tem crescido a área, porém esse é o cenário, uma safra de 354,8 milhões de toneladas, é uma safra no histórico brasileiro grande, porém com pressão de custos para os produtores rurais.