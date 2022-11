Tecnologia & meio ambiente um só agro

Dominamos a tecnologia tropical do agronegócio e ela se faz presente em todas as cadeias produtivas. Em cada grão de soja, milho, trigo, na pluma do algodão, no cacau, nas frutas, café, pecuária até a palma forrageira, ali segue “tecnologia embarcada“. Agora está na hora de incluir nesse “embarque“ o meio ambiente de todos nossos biomas.

Este é o salto para o futuro objetivando dobrar o agro nacional de tamanho no seu valor tangível nos próximos 10 anos. Diferencial com agregação de valor onde o patrimônio ambiental será decodificado em cada alimento, energia, fibras, essências, etc, em uma jornada muito além do “celeiro do mundo” e virando “Brasil supermercados e deliveries do mundo”.

Governos, governos, mas pertence a iniciativa privada com suas orquestrações sistêmicas de todas as cadeias de valor promoverem, efetivarem e oferecerem a qualidade ambiental total percebida. Este será o caminho para a “descommoditização”.

O Brasil verde, único país do mundo com nome de árvore, com a tecnologia tropical dominada, poderemos vender cada parte dos produtos do agronegócio brasileiro com “ad value”, acima dos incontroláveis fatores das relações antigas da lei da oferta e da procura, onde percepção de valor, qualidade, sentido e propósito da marca Brasil irá ressoar muito mais alto do que as quantidades e volumes que deverão estar exclusivamente a serviço de crescer a rentabilidade a longo prazo dos agentes do antes, dentro e pós porteira das fazendas, em uma estratégia cada vez mais bem definida e negociada de integração e proteção entre as partes.

Agrocidadania, onde o agro brasileiro será do tamanho do Brasil, e o Brasil será do tamanho do agro com “ tecnologia e meio ambiente embarcados”, percebidos e assegurados. Que venham ministros da agricultura, meio ambiente, relações exteriores, indústria, comércio e serviços que dialoguem com inteligência e que as organizações da iniciativa privada distribuam partituras com as mesmas músicas e no mesmo tom para termos uma agrosinfonia e não uma perturbadora agrocacofonia: “ tecnologia & meio ambiente, um só agro.