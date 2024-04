Telecomunicações via cooperativas: inclusão digital para todos | A TARDE

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) realizou reuniões em três ministérios e no Senado Federal na semana passada para demonstrar o quão importante será o papel do cooperativismo na conectividade da área rural do país.

Não faremos mais agropecuária sem conectividade. Esse jogo ficou olímpico e para poder competir precisamos do sinal de internet. As máquinas, mesmo as pequenas e costais viraram robots, emitem informações a cada segundo, e com isso o operador e o produtor conseguem fazer ajustes a todos os momentos, o que protege a produtividade, a rentabilidade e o meio ambiente. Na pecuária moderna não mais se administrará um rebanho como um rebanho e sim avaliação cotidiana, a cada momento da performance animal a animal.

Visitando um confinamento avançado no interior de Goiás, na fazenda Santa Fé, pude ver os algoritmos nos sistemas de informação revelando num mesmo lote, o “boi campeão” versus o “boi ladrão”. E assim será planta a planta, animal a animal, árvore a árvore, e cada m2 de uma propriedade com rastreabilidade e tecnologia da informação para a busca do carbono, moeda no meio ambiente.

Portanto, a conectividade é essencial para todos. O projeto de Lei 1303, objetiva assegurar a prestação de serviços por cooperativas, e no caso as de infraestrutura que já existem no país. “Assegurar a plena inclusão digital” é a afirmação de Márcio Lopes presidente da OCB. A proposta dessa lei é do deputado Evair Vieira de Melo do Espírito Santo, diretor da frente parlamentar do cooperativismo.

Entrevistei Tânia Zanella, superintendente do sistema OCB , que declarou “essa lei dará segurança jurídica para as cooperativas atuarem nesse estratégico setor. As cooperativas chegam no interior do país com capilaridade, onde há uma deficiência muito grande das telecomunicações. Essa lei irá permitir que o sistema cooperativista atue também nesse vital setor. Esse projeto trazendo a segurança jurídica para as cooperativas terá um impacto econômico e social que fará muito bem para toda sociedade”.