Terroir brasileiro: Sebrae merece aplausos

Em Gramado (RS) nesta semana passada, um extraordinário evento trouxe mais de 50 Indicações Geográficas brasileiras. Foi o Connection Terroir Brasil. Esta ação é de extraordinária importância para a economia e a sociedade brasileira, e que poderá elevar significativamente a presença e a imagem brasileira, “terroir brasileiro conquistando mesas no mundo inteiro”.

Os estudos revelam que os países que dominam as mesas não são os grandes produtores de commodities, a Itália lidera a preferência das mesas planetárias. O Japão, Turquia, México, Tailândia, França são líderes da gastronomia e bebidas nos restaurantes do mundo.

E os países líderes na produção agrícola, como Estados Unidos, China, Brasil, não aparecem nos radares das demandas pelo sabor, saúde e sensorialidade dos prazeres dos alimentos e bebidas.

Neste encontro em Gramado vimos a reunião de exemplos espetaculares como a “cerâmica da alegria” do Ceará, a banana mais doce do País, de Corupá, Santa Catarina, com outros exemplos deste estado. A indicação geográfica pioneira do Vale dos Vinhedos do Rio grande do Sul, os cafés especiais, as lavandas. Na Bahia temos as amêndoas do cacau no sul, o café no oeste, a cachaça em Abaíra, no Vale do São Francisco, uvas, mangas, vinhos e espumantes.

Temos no País cerca de 135 indicações geográficas enquanto na Europa são mais de 3 mil.

E a importância desse movimento, dessa revelação, é de gerar prosperidade em cada pedaço de todos os biomas brasileiros. Na Amazônia, a Embrapa Alimentos e Territórios faz um excelente trabalho, por exemplo, nas “matas de Rondônia”, a primeira denominação de origem de café Canefora sustentável do mundo, em uma brilhante apresentação de Renata Silva, da área de inovação, incluindo comunidades indígenas, um exemplo extraordinário para a imagem brasileira no mundo inteiro.

Esse evento terroir Brasil considero um marco histórico e teórico, onde o Sebrae, com a organização da Rossi & Zorzanello, e demais entidades, fizeram de um dos pontos mais atrativos do turismo nacional, Gramado, sob um frio de 3 graus, com uma feira de produtos e sabores, um feito relevante para além do Brasil ser o celeiro do mundo, nos transformarmos também nas mesas do mundo inteiro uma “enorme Itália”.

E com a espetacular e única diversidade de todos os povos que aqui neste País formam a mais rica reunião de uma admirável sociedade mundial tropical. Somos, sociologicamente, falando um País “terroir de todos os terroir humanos”.

Parabéns Sebrae.