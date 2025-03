Umbu fortalece agricultura familiar e aquece a economia do semiárido

A distribuição do umbu processado é feita tanto para o mercado público quanto para o privado - Foto: Divulgação | Governo Federal

Com a chegada do verão, o umbu, fruta rica em água e típica do semiárido baiano, atinge seu auge de produção, tornando-se uma alternativa refrescante e nutritiva para os dias quentes. Em Pintadas, município a 272 km da capital do estado, a Cooperativa Ser do Sertão (Coopsertão) ampliou sua agroindústria com apoio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), elevando a capacidade de processamento de 27 toneladas para 89 toneladas. Essa expansão fortalece a produção da fruta em períodos de grandes demandas, abastece programas públicos e impulsiona a economia local.

A presidente da Coopsertão, Valdirene Santos, destaca que a ampliação da agroindústria trouxe impacto direto na renda dos cooperados. Com a nova estrutura, a cooperativa consegue absorver uma quantidade maior de frutas, como umbu, cajá e acerola. "Antes, com a câmara fria de 27 toneladas, a gente não conseguia processar a demanda. Agora, processamos até 2.500 quilos por dia, o que mudou a rotina tanto dos colaboradores quanto dos cooperados".

Esse aumento na produção também levou a Coopsertão a expandir seu quadro de colaboradores. "A cooperativa precisou se remodelar para atender à nova demanda, desde a organização da logística até a parte administrativa", comenta Élina Silva, responsável pelo setor administrativo da entidade. Segundo ela, a ampliação exigiu novas contratações e investimentos em capacitação.

A distribuição do umbu processado ocorre tanto para o mercado público quanto privado. "Grande parte da produção vai para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo merenda escolar de qualidade. O restante vai para mercados locais", acrescenta a presidente da cooperativa.

O apoio da CAR colaborou para a expansão da agroindústria, incluindo investimentos em energia solar, que reduzem os custos de produção e também aumentou parcerias, como a empresa Capelinha, produtora do famoso picolé Capelinha. “O financiamento que recebeu não apenas a adequação da estrutura para atender às exigências sanitárias, mas também a expansão da atuação da cooperativa na alimentação escolar, tanto em redes municipais quanto estaduais”, conta Jeandro Ribeiro, diretor da CAR.

Com essa modernização, a Coopsertão também está de olho em novos produtos e mercados e já comercializa para Salvador e São Paulo. "Há uma grande demanda por polpa de maracujá da caatinga, e estamos ampliando nossa estrutura para atender a isso. Além disso, planejamos abrir um empório em Pintadas para vender produtos de outras cooperativas. Nosso objetivo é levar produtos 100% naturais e sem conservantes a um público maior, garantindo mais visibilidade e sustentabilidade para a agricultura familiar", revela Valdirene.

Nutritivo e refrescante

No verão, o umbu se destaca como uma fruta leve e refrescante. Por estar na sua melhor fase de colheita entre janeiro e abril, apresenta frescor, sabor azedinho e preços mais acessíveis. “Para a alimentação do verão, torna-se um aliado para garantir uma alimentação mais leve, nutritiva e refrescante”, explica a nutricionista Andreza Marinho. Ela destaca que o umbu pode ser consumido in natura ou em vitaminas variadas, como sucos e a umbuzada tradicional, colaborando na hidratação e no conforto térmico: “A fruta pode oferecer mais frescor através de preparos gelados".

Rico em vitamina C, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo, o umbu ajuda na recuperação das funções obrigatórias, reforça a imunidade e melhora a disposição. “Esses nutrientes garantem um melhor funcionamento gastrointestinal, promovendo a produção de energia e auxiliando no reforço da imunidade”, diz a nutricionista. Para pessoas com doenças crônicas, como diabetes, ela reforça a importância do acompanhamento nutricional para um consumo seguro e equilibrado.

