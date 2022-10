A TARDE chega aos 110 anos com novos conteúdos e experimentação

Cleidiana Ramos

Em 15 de outubro de 1912 circulou o primeiro número de A TARDE. O jornal chegou com a proposta de inovação tanto nos temas como nas tecnologias de composição e impressão gráfica. Em julho de 1913, antes de completar um ano, A TARDE já estava passando por uma reforma em seu parque gráfico . Amanhã, sábado, a coluna A TARDE Memória terá uma edição especial no jornal A TARDE com a contextualização sóciopolítica de Salvador em 1912, a relação de Jorge Amado com o jornalismo, pois o nascimento do escritor também completa 110 anos, e uma análise sobre a publicidade que ganhou um tratamento especial na primeira edição de A TARDE.

O Cedoc A TARDE, cujo acervo inspira os projetos A TARDE Memória e o REC A TARDE, guarda em textos, fotografias e outros elementos não apenas questões cruciais para a memória da Bahia, mas também das formas do fazer jornalístico. Na seção Mídia & Memória do REC A TARDE, edição de hoje, por exemplo, o destaque é para a máquina de datilografia que, durante décadas, foi o principal instrumento dos repórteres para a produção dos seus textos.

