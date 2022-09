Análise com base na comunicação encerra série Cenários do Brasil-Nação

Cleidiana Ramos

Dom Pedro I assumiu o governo do Brasil recém independente com um capital político extenso. Mas à medida que o tempo foi passando, o imperador se viu às voltas com vários desgastes para a sua imagem especialmente por conta de uma personalidade autoritária, mas também devido à mistura da vida pessoal com a pública. Se a comunicação social já estivesse estabelecida como campo, Dom Pedro I poderia ter uma gestão de crise com base nas estratégias da área de assessoria comunicativa para a gestão pública. Este é o tema da entrevista com André Santana, jornalista e doutorando em estudos de linguagens para o último vídeo da série Cenários do Brasil-Nação.

Devido ao Bicentenário da Independência, o projeto A TARDE Memória traz uma série intitulada Cenários do Brasil-Nação. Em uma sequência de vídeos disponibilizados da segunda-feira até hoje, professores das áreas de história, literatura e comunicação social contam como estava o Brasil em áreas como ciência, literatura, política e comunicação da gestão pública no contexto da Proclamação da Independência.

A TARDE Memória é um projeto multimídia com inserções em canais do Grupo A TARDE como A TARDE FM (às sextas-feiras), Jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE. O conteúdo das edições do projeto é baseado no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE