Botânica e Medicina estavam em destaque no Brasil independente

Cleidiana Ramos

No primeiro vídeo da série Cenários do Brasil-Nação, o doutor em História, Ricardo Batista conta detalhes sobre a produção científica no século XIX, quando aconteceu a Independência do Brasil. O destaque é principalmente para a área de medicina, pois Ricardo Batista tem pós-doc em História da Ciência e da Saúde com projetos de pesquisas realizados na Casa de Oswaldo Cruz e na Faculdade de Medicina Preventiva da USP.

Confira o vídeo com o bate-papo que tem Ricardo Batista como convidado. Veja também conteúdo relacionado nas mídias digitais do Grupo A TARDE.

A TARDE Memória

Devido ao Bicentenário da Independência, o projeto A TARDE Memória traz uma série intitulada Cenários do Brasil-Nação. Em uma sequência de vídeos disponibilizados até a próxima quinta-feira, 8 de setembro, professores das áreas de história, literatura e comunicação social contam como estava o Brasil em áreas como ciência, literatura, política e comunicação da gestão pública no contexto da Proclamação da Independência.

A TARDE Memória é um projeto multimídia com inserções em canais do Grupo A TARDE como A TARDE FM (às sextas-feiras), Jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE. O conteúdo das edições do projeto é baseado no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.