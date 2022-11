Caminhada que combate o ódio religioso está de volta

Cleidiana Ramos

O #TBT é sobre a Caminhada dos Terreiros do Engenho Velho da Federação. Em 2006, registros desse evento que combate o ódio religioso e defende a liberdade de culto foi capa do especial Sou de Santo e Raça publicado por A TARDE em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.

Após uma pausa de dois anos devido à pandemia de coronavírus, a caminhada estará de volta no próximo dia 15.