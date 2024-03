Capoeira triunfou após período de criminalização | A TARDE

Cleidiana Ramos

Em dezembro de 1922, A TARDE registrou os detalhes de uma briga ocorrida durante um jogo de futebol no Barbalho. O título do texto questiona a persistência da prática da capoeira. Esse é um vestígio do período em que a capoeira ainda era considerada caso de polícia. Foi um longo caminho percorrido para que ela se tornasse o que é hoje: um dos mais importantes símbolos da cultura afro-brasileira. Esse tema está no foco na nova edição do REC A TARDE. Confira a s seções.

Senta que Temos História- O doutor em História e professor titular-pleno da Uefs, Luís Vitor Castro Júnior é o especialista convidado da seção. Ele analisa a trajetória da capoeira desde o período em que era considerada contravenção até a sua entrada na área da Educação e Culturas.

🔴 REC A TARDE

Mídia & Memória- Registros do acervo do Cedoc A TARDE sobre a capoeira são analisados pelas apresentadoras, Cleidiana Ramos e Priscila Dórea, com a ajuda do doutor em História e professor, Luís Vítor Castro Júnior.

Cibercultura- Confira as informações sobre o filme que tem um capoeirista considerado herói no Recôncavo baiano. Besouro é uma produção de 2009. Um dos destaque da produção são as belas coreografias das cenas com o jogo de capoeira.

A TARDE Memória- Confira a chamada para o conteúdo da coluna A TARDE Memória que será publicada na edição de sábado do jornal A TARDE.

Arena A TARDE- Na edição de 19 de novembro de 1931, A TARDE anunciou reformas na Praça da Piedade com destaque para a instalação de uma fonte luminosa. Confira.

