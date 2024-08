Chupa-cabra é tema de resgate sobre imaginário cultural nesta sexta

Registros sobre supostos ataques do Chupa-cabra integram as coleções de A TARDE. | Foto: Reginaldo Pereira. Data: 30/03/1998

O REC em Live de hoje vai contar as histórias sobre a criatura fantástica de protagonismo contemporâneo, afinal ganhou espaço no imaginário e por extensão na mídia e indústria cultural na década de 1990: o Chupa-cabra. Esse fenômeno de seres que integram o repertório de tantas culturas será analisado pelo doutor em antropologia, Cláudio Luiz Pereira. O REC em Live será transmitido pelo canal do Youtube onde está hospedado a partir das 19 horas. Para acessar a live é só clicar na imagem.

O Chupa-cabra começou a ser descrito como autor de ataques contra caprinos- daí o nome- e ovinos em meados da década de 1990. Rapidamente as histórias passaram a se espalhar pelo Brasil e outros países das Américas. Nas reportagens de A TARDE foram vários registros de ataques por várias regiões do território baiano. Uma amostra de sua força no imaginário cultural é a produção Meu Amigo Lutcha, lançado pela Netflix no ano passado.

O filme, que teve o título original- Chupa- mudado para o mercado brasileiro é dirigido por Jonas Cuáron e conta a história de um menino de ascendência latina, Alex, que vive nos Estados Unidos. Na fazenda do avô, Alex descobre uma criatura estranha, que muda sua visão sobre, principalmente, os laços familiares. O animal que se torna o amigo de Alex foi inspirado no Chupa-cabra, mas numa versão bem mais fofa. Ele está bem diferente das criaturas fantásticas que integram o nosso patrimônio cultural festejado neste mês com o Dia Nacional do Folclore.

Veja o trailer do filme Meu Amigo Lutcha.

