Confira as histórias sobre a demolição da Igreja da Sé

Há 90 anos a Igreja da Sé foi demolida. Construído a partir de 1552, o templo foi a sede da Diocese da Bahia, a primeira do Brasil. A igreja entrou na lista dos imóveis que foram considerados obstáculos na modernização urbana da capital baiana empreendida a partir de 1912 no governo de José Joaquim Seabra (J.J.Seabra). Mas a defesa que alguns intelectuais, como Wanderley Pinho, Manuel Augusto Pirajá da Silva, Pinto de Carvalho, dentre outros, fizeram do monumento adiou por alguns anos a demolição.

Em 1933, no governo de Dom Augusto Álvaro da Silva como arcebispo da Bahia, a Sé veio abaixo. As cenas da igreja em processo de demolição, abertura das sepulturas de bispos e transporte de imagens em caminhões provocou um certo clamor na cidade e, talvez, o início de um debate sobre memória, modernização e outros componentes. A saga da igreja até a sua derrubada está em Memória da Sé, o livro de Fernando da Rocha Peres que é o convidado dessa semana dos projetos REC e A TARDE Memória. Os dois projetos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE.

Confira o conteúdo do REC A TARDE:

Senta que Temos História- A seção tem a participação do historiador, professor emérito da Ufba, poeta e escritor Fernando da Rocha Peres. O seu livro, Memória da Sé, é uma referência sobre a história da igreja e as questões relacionadas à sua demolição.

Mídia & Memória- Conheça as exposições do Centro Cultural Palácio da Sé, localizado na Praça da Sé. Dentre as muitas histórias sobre a primeira diocese do Brasil e, portanto, sobre o catolicismo no país, está a memória da Igreja demolida em 1933.

Cibercultura- Cleidiana Ramos e Priscila Dórea apresentam o livro Memória da Sé, de Fernando da Rocha Peres. O livro conta as histórias da igreja e os debates em torno da sua demolição.

A TARDE Memória- Confira a chamada para o assunto da coluna nessa semana.

Arena A TARDE- Editorial com alerta sobre os riscos do alto consumo de bebidas e um incdente no show de Cardi B são os destaques da seção que apresenta os conteúdos e interação do público nos canais do Grupo A TARDE.

