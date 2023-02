Confira conteúdo especial sobre a Quaresma e a Semana Santa

Cleidiana Ramos

Após o Carnaval começa um novo ciclo de festas na Bahia. Trata-se do calendário da Quaresma, iniciado na última Quarta-Feira com a Missa de Cinzas, e o da Semana Santa. É um tempo de penitência para a maior comemoração católica do ano: a Páscoa.

A partir da coleção de fotografias do Cedoc A TARDE tanto a coluna A TARDE Memória como o REC A TARDE dão destaque a esse ciclo.

Já o REC está hospedado no Youtube e tem conteúdo novo todas as sextas-feiras. Inscreva-se no canal e acione o sinal para receber as atualizações. Confira o REC A TARDE.

Senta que temos História- Vigário Episcopal para a Educação, Cultura e Comunicação da Arquidiocese de Salvador, o padre Manoel Filho explica a importância da Quaresma e da Semana Santa para os católicos.

Cibercultura- Conheça o mangá Jovens Sagrados. As histórias partem da divisão de um apartamento pelos jovens Buda e Jesus Cristo no Japão.

Mídia & Memória- Padre Manoel Filho, que é professor da UCSal e coordenador da Pastoral do Turismo nacional e na Arquidiocese de Salvador analisa as coleções de fotografias de A TARDE sobre a Quarta-feira de Cinzas e Procissão do Senhor Morto. São informações extremamente interessantes que surgem ao longo do vídeo.

A TARDE Memória- Confia a chamada para a coluna A TARDE Memória.

Arena A TARDE- A seção destaca o podcast de A TARDE Memória em A TARDE FM.

