Confira histórias sobre a medicina baiana a partir do Couto Maia

O professor Ricardo Batista é especialista em História da Saúde, História da Doença e Patrimônio da Saúde | Foto: Reprodução REC A TARDE

O Instituto Couto Maia (ICOM) foi inaugurado em 2018 no bairro de Águas Claras. Ele surgiu a partir de uma fusão entre os hospitais Couto Maia e o Dom Rodrigo de Menezes, que era especializado em hanseníanse. A história das duas instituições conta aspectos trajetória da medicina baiana, especialmente no combate a epidemias e de como essas unidades de saúde foram deixando de ser um local onde se tinha pouco esperança de vida para locais de atendimento especializado e de pesquisa. Esse é o tema dos conteúdos dos projetos de memória social do Grupo A TARDE- REC e A TARDE Memória- essa semana que tem a participação do historiador, professor da Uneb, doutor em História da Saúde, História da Doença e Patrimônio da Saúde, Ricardo Batista.

Confira as seções do REC que vai ao ar às sextas-feiras. Amanhã, sábado, tem versão de A TARDE Memória para o jornal A TARDE. Os dois projetos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE.

Senta que Temos História- O doutor em história Ricardo Batista conta a trajetória da medicina baiana na área de combate às doenças infectocontagiosas a partir da trajetória do Hospital Couto Maia e da criação do ICOM, que resultou na fusão dessa unidade de saúde com o Hospital Dom Rodrigo de Menezes.

Mídia & Memória- Imagens da coleção do Cedoc A TARDE trazem mais informações sobre a história do Couto Maia.

Cibercultura- A seção analisa a chegada de Besouro Azul, filme que tem a participação da atriz Bruna Marquezine.

Arena A TARDE- Conheça a seção Cibercultura do projeto REC A TARDE.

A TARDE Memória- Confira a chamada para a edição da coluna dessa semana.

