Conheça O Dono da Terra, livro referência sobre os Caboclos

Cleidiana Ramos

Lançado em 1995, o livro O Dono da Terra- O Caboclo nos candomblés da Bahia continua uma referência indispensável para compreender a importância que esses Encantados assumiram não apenas na Festa do Dois de Julho, mas em outras áreas como a religião. O Caboclo, um ente difícil de ser definido, perpassa o imaginário brasileiro em áreas tão diversas como a literatura, a política e ritos das religiões afro-brasileiras. O livro é de autoria de Jocélio Teles dos Santos, professor titular da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e, diante de sua importância, é tema dos conteúdos de memória social do Grupo A TARDE nessa semana como os projetos REC e A TARDE Memória.

