Estreia do Ilê Aiyê no Carnaval provocou debate sobre o racismo

Em 1975, o Ilê Aiyê desfilou pela primeira vez no Carnaval. O bloco chegou defendendo o poder para a população negra e denunciando o racismo o que causou uma enorme polêmica como mostra a edição de 12 de fevereiro de 1975 de A TARDE. Esse é o tema dos conteúdos de memória social de A TARDE dessa semana: A TARDE Memória que tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE aos sábados, no portal A TARDE e o projeto REC A TARDE que tem novos episódios todas as sextas-feiras. O conteúdo é baseado no acervo do Cedoc A TARDE.



Senta que temos História- O convidado é Antônio Carlos dos Santos Vovô, presidente e um dos fundadores do Ilê Aiyê.

Mídia & Memória- Nessa seção Vovô destaca histórias e personagens da bela trajetória do Ilê a partir da coleção de fotografias do Cedoc A TARDE.

A TARDE Memória- Confira o destaque da coluna nessa semana.



Arena A TARDE- O Espelho de Festa tem informações diversas sobre as festas de largo de Salvador.

Cibercultura- A novela Todas as Flores tem conquistado o público com formato para o streaming.



