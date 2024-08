Faça este quiz e descubra o que você sabe sobre Educação Indígena.

A luta pelo acesso ao direito é educação tem sido constante nos movimentos indígenas - Foto: Zeka | Cedoc A TARDE. Data: 18/04/1998

Em 2003, a Lei 10.639 estabeleceu o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas do país. Cinco anos depois ela foi alterada pela Lei 11.645 para o ensino de História e Cultura Indígena. A modificação foi mais um reforço da histórica luta dos movimentos indígenas para ter acesso à Educação com respeito às suas características próprias, direito assegurado pela Constituição Federal. O que você sabe sobre essa legislação e educação indígena? Faça esse quiz e acompanhe a programação dos conteúdos em memória social do Grupo A TARDE nesta semana que faz uma homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas celebrado hoje, 9 de agosto, em data estabelecida pela ONU.

A Lei nº 11.645 diz respeito a qual área? Ensino de História e Cultura Educação Indígena

Proteção indígena

Saúde Indígena

Mercado de trabalho Indígena Em que ano a Lei nº 11.645 foi promulgada? 2008

2005

2010

2003 Qual foi a principal alteração trazida pela Lei nº 11.645? Inclusão da História e Cultura dos Povos Indígenas no currículo escolar

Inclusão da Educação Ambiental no currículo escolar

Inclusão da Educação Financeira no currículo escolar

Inclusão de aulas de Tecnologia e Informática no currículo escolar Quem é beneficiado diretamente pela aplicação da Lei 11.645? Alunos do ensino fundamental e médio

Alunos do ensino fundamental.

Alunos do ensino médio.

Alunos do ensino fundamental, médio e superior.

