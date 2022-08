Fascínio pelo cangaço alimentou acervo do sistema policial baiano

Cleidiana Ramos

Em 23 de junho de 1960, uma reportagem de A TARDE relatou que as vestes de Lampião, emprestadas para as filmagens de O Cangaceiro, filme dirigido por Lima Barreto (1906-1982), não foram devolvidas ao Museu Estácio de Lima, a cuja coleção pertencia. Esse acervo estava vinculado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

O museu, hoje desativado, foi o centro de diversas controvérsias por conta do que tinha como peças de exposição. Eram objetos relacionados à chamada antropologia criminal e medicina legal. A exposição misturava armas, partes de corpos humanos e objetos de culto no âmbito das religiões afro-brasileiras. Essa associação passou a ser contestada por pesquisadores como Ordep Serra, doutor em antropologia e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a partir da década de 1980, por reforçar um discurso com consequências para alimentar, por exemplo, o racismo.

A coleção sobre o cangaço, por exemplo, manteve, durante décadas, em exposição, as cabeças de Lampião, Maria Bonita e de outros integrantes do grupo. Elas só foram retiradas da mostra pública após a luta de descendentes dos integrantes do bando por meio de campanhas e outras ações.

O Cangaceiro foi lançado em 1953. Ele é considerado do gênero nordestern por aproximar as narrativas sobre o cangaço a elementos do gênero western do cinema norte-americano.

O filme conta a história do Capitão Galdino, líder de um bando de cangaceiros que aterroriza povoados do Nordeste brasileiro em meio a muito violência. Em um dos ataques, o bando sequestra Olívia, a professora da vila, estabelecendo um resgate. O drama começa quando o Capitão Galdino e seu lugar tenente, Teodoro, sentem-se atraídos pela professora desarticulando a convivência entre os membros do bando.

Produzido pela Cinematográfica Vera Cruz, O Cangaceiro é considerado o primeiro sucesso do cinema brasileiro no contexto internacional com diversas premiações. Os diálogos do filme foram escritos por Rachel de Queiroz (1910-2003). A obra recebeu elogios e críticas. Para Glauber Rocha (1939-1981), por exemplo, faltou ao filme senso crítico sobre o contexto apresentado. O cineasta baiano mais tarde produziu a obra intitulada O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, com referências ao universo do cangaço.

