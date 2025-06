Igrejas de mais de 200 anos em Salvador predominam no sonho das noivas

Órfãos de São Joaquim é um dos endereços mais caros para as noivas - Foto: Cedoc A TARDE

“Suntuoso modelo em tafetá de seda pura, com pala e saia-base em organza plissada, bordado com renda e entremeios, e rebordado com pérolas, lantejoulas, miçangas, strass e canutilhos”. Na edição de domingo de 03 de março de 1991, A TARDE abria uma série sobre casamentos apresentando os croquis e a lista dos tecidos nobres para a confecção do vestido dos sonhos de qualquer noiva católica que desejasse uma cerimônia como manda o figurino tradicional: na igreja, com véu e grinalda.

A estreia da série foi toda dedicada ao vestido, item importante para as nubentes. Nas demais reportagens, os protagonistas eram o buffet e a igreja.

Nesse quesito, os templos históricos de Salvador tinham a preferência naquela época e ainda hoje, embora com o passar dos anos, os casais optem pelas igrejas de suas paróquias de origem, segundo informações da Arquidiocese de Salvador. Maio, mês do calendário católico dedicado à Virgem Maria, também segue firme entre os preferidos, daí ser conhecido como o Mês das Noivas na tradição casamenteira.

“Em torno desse tema da igreja existem muitas realidades e uma delas é o investimento financeiro. É um grande investimento que se faz quando se procura realizar aquele casamento das novelas, aquele casamento muitas vezes idealizado pela mídia. Mas, na verdade, a escolha do templo depende muito da devoção de cada pessoa e da beleza do templo”, afirma o padre Marcos Studart, assistente eclesiástico do Setor Família e membro da diretoria do Pontifício Instituto para as Ciências do Matrimônio e da Família, da Arquidiocese de Salvador.

O religioso acrescenta que muitos casais procuram os templos ligados à própria devoção ou que tenham laços profundos familiares, como por exemplo, porque os pais foram batizados ou casaram em uma determinada igreja. “O templo tem importância porque é o lugar que acolhe a cerimônia, que supostamente é uma cerimônia para toda a vida e que marca a vida”, continua o padre Marcos.

Entre as igrejas históricas tradicionais que estão na preferência dos noivos, ele cita a Conceição da Praia, a Paróquia de Nossa Senhora da Vitória e a Capela de Santo Antônio, na Graça. Em sites especializados em cerimônias de casamento aparecem a Igreja de Santa Teresa, no Museu de Arte Sacra; a Catedral Basílica, no complexo do antigo Colégio dos Jesuítas; e a Igreja da Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, um dos endereços de casamento da elite baiana.

Museu de Arte Sacra também recebia cerimônias de casamento | Foto: 12-04-1992 / Cedoc A TARDE

Complementam a lista, a Igreja de Santa Terezinha, no Chame-Chame, a Pupileira, em Nazaré, Ordem Terceira do Carmo, Nossa Senhora das Mercês, Santo Antônio da Barra, Santa Clara, no Convento do Desterro, e a igreja do Bonfim, só para citar algumas das mais antigas e famosas da cidade.

“Algo bem interessante, que eu acho que já é resultado de nosso tempo, é uma tendência da mudança na escolha de templos tradicionais, que geralmente são marcados por uma cerimônia pomposa, para o casamento nas próprias paróquias. Muitas pessoas estão optando por isso, onde encontram a possibilidade de realizar uma cerimônia mais simples e com muita beleza”, diz o padre Marcos.

Paróquia de Santa Teresinha no Chame-Chame é uma das mais buscadas | Foto: 01-10-1976 / Cedoc A TARDE

Além de facilitar a presença de amigos e familiares, o casamento nas paróquias de origem acaba reforçando laços de fé em comunidade, defende o religioso. “É importante ressaltar que em todas as igrejas, o mais importante não é [somente] o aspecto histórico ou a beleza do templo, mas sim a boa vontade de cada noivo, de cada noiva, e o desejo de constituir essa nova vida através do matrimônio”.

Pompa e circunstância

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) já criticava o exagero nas cerimônias de casamento suntuosas nos anos 1990. “Para os mais ricos, um lembrete: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) não está satisfeita com o que considera ‘excessos de pompa e exibicionismo nas cerimónias’”, diz trecho de outra reportagem sobre o setor de casamentos em A TARDE, em 02 de maio de 1993.

Na ocasião, a reportagem refletia a crise econômica que o país atravessava, antes da criação do Plano Real, que é de 1994, e trazia dicas para o casamento dos sonhos apesar da conjuntura desfavorável. Trazia ainda dados da queda no número dos casamentos, usando dados do IBGE de 1980 e 1990, tanto no país, quanto na Bahia.

O mais curioso era uma tabela de preços, em dólar, com os valores para a cerimônia nas principais igrejas, sem contar com a parte de recepção após a celebração. Em maio, quando a reportagem foi publicada, a moeda corrente no país era o Cruzeiro (Cr$). De agosto de 1993 a junho de 1994, o dinheiro circulante era o Cruzeiro Real (CR$) e, em julho de 1994, a moeda mudou para o Real (R$) que vigora até hoje. A tabela em dólar se explicava pela estabilidade da moeda norte-americana diante das incertezas e da transição monetária que o Brasil vivia na época.

Catedral Basílica também é o endereço para o casamento das noivas ricas | Foto: Dalton Mascarenhas / 14-08-1975 / Cedoc A TARDE

Além dos templos católicos já citados, o Mosteiro de São Bento também entrava nessa lista publicada em 1993. Fora do catolicismo, a tabela informava quanto custava casar na Seicho No Ie do Brasil e na Presbiteriana da Bahia. E trazia orientações sobre como economizar no aluguel do carro que levaria a noiva até a igreja e no vestido, que era bem mais em conta ser alugado, na época, do que confeccionado conforme a descrição que abre essa reportagem.

Benção colonial

O casamento enquanto instituição social e sacramento católico é um evento antigo. Mas, segundo o padre Marcos Studart, o formato foi mudando com o passar do tempo. “Com a estruturação da igreja e dos sacramentos foi que o casamento tomou esse formato de ser dentro de um templo, com a presença de uma testemunha qualificada, músicas, leituras, todo um ritual em torno da celebração”, enumera.

Na Bahia, os ritos católicos do casamento chegam com o colonizador português e, basicamente, após a fundação de Salvador, em 1549, que marca de fato o processo de ocupação sistemática do território. A própria igreja da Conceição da Praia tem sua origem ligada à chegada de Thomé Souza, que foi quem trouxe para a cidade a ser construída, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A versão atual do templo, por sua vez, foi erguida no século XVIII, com as famosas pedras de Lioz transportadas de navio e já cortadas para serem encaixadas na montagem da igreja.

Fachada da Conceição da Praia em 1978; uma das preferidas das noivas | Foto: 25-09-1978 / Cedoc A TARDE

“Houve uma mudança muito grande, eu acho até que bem radical, do tempo da colônia para os tempos de hoje. Até mesmo porque hoje o casamento é uma decisão tomada dentro de um ambiente de mais liberdade, de mais consciência, onde os casais passam por um processo de formação”, acrescenta o padre Marcos.

Ele revela também que as primeiras cerimônias católicas de casamento eram apenas uma bênção aos noivos e não a celebração que costumamos ver nos dias atuais.

