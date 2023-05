Minidoc apresenta acervo do Cedoc A TARDE sobre o Dois de Julho

Cleidiana Ramos

Em 1923 A TARDE realizou uma intensa cobertura das comemorações do centenário da Independência do Brasil na Bahia. Iniciada ainda em junho, mas com maior intensidade a partir do dia 3 de julho, o jornal destacou a programação intensa com destaques como a inauguração do monumento em homenagem a Castro Alves e da sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). Além disso, ao longo do tempo, foram reunidas em coleções as fotografias de elementos da festa em celebração ao Dois de Julho. Esse material compõe o acervo do Cedoc A TARDE que está comemorando 45 anos da sua organização.

Essa semana os conteúdos de memória do Grupo A TARDE – REC e A TARDE Memória- apresentam peças dessas coleções do Cedoc e já fazem a transição para os especiais de celebração ao Bicentenário da Independência da Bahia.

Confira o REC que já está no ar. Aproveite para se inscrever no canal e acionar o ícone do sino para receber os avisos das atualizações. Lembrando que amanhã, sábado, é dia da coluna A TARDE Memória na versão para o jornal A TARDE.

