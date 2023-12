Minidoc do REC aborda as festas da Conceição e Santa Luzia | A TARDE

Cleidiana Ramos

Salvador amanheceu em festa para Nossa Senhora da Conceição que é padroeira da Bahia. Durante muito tempo essa foi uma das mais fortes festas do calendário de verão. Devido a muitos problemas, a festa teve a comemoração de largo esvaziada com o desaparecimento das barracas. Outro elemento muito marcante, o consumo de frutas no amanhecer do dia 8, também decaiu. O calendário vai prosseguir com Santa Luzia, no próximo dia 13. Essas duas festas são o destaque do minidoc do especial de verão do REC A TARDE. Amanhã, sábado, tem a coluna A TARDE Memória em versão para o jornal A TARDE.

