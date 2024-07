Qual café da manhã de feira tem mais a ver com você?

Feira das Sete Portas oferece experiência alimentar inesquecível. Data: 26/05/1985 - Foto: Cedoc A TARDE

Ir a uma feira é mais do que estar em um centro de compras. É ter uma experiência sensorial diversificada e fascinante, sobretudo para o paladar. Uma das características desta prática em Salvador é tomar café da manhã nestes espaços. Mas nada de frutas, bolos ou outros pratos típicos dessa refeição. O café da manhã de uma feira como a da Sete Portas, protagonista dos conteúdos de memória social do Grupo A TARDE- REC e A TARDE Memória- nesta semana tem o cardápio formado por feijoada, mocofato, rabada e outras delícias do mesmo peso, literalmente.

Para saber mais sobre isso e despertar as memórias para quem já é cliente do café da manhã das feiras ou se preparar para descobrir é só fazer esse teste. Veja qual item desse vasto cardápio tem mais a ver com você.

