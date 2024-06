REC inicia especial das festas juninas com transmissão ao vivo | A TARDE

Cleidiana Ramos

Está começando o segundo ciclo festivo mais importante para a Bahia com as comemorações para Santo Antônio, São João e São Pedro e São Paulo. São manifestações que o encontro de culturas religiosas diferentes deu uma forma única. Um dos estudiosos dessas características foi Luis da Câmara Cascudo (1898-1986), autor de obras fundamentais para a formação cultural do Brasil como o Dicionário de Folclore Brasileiro. Para entrar nesse clima especial, o REC, durante este mês, vai acontecer em um formato diferente: as transmissões serão ao vivo (Lives), sempre às sextas-feiras, às 19 horas. A estreia é hoje.

Para acessar a transmissão é só clicar aqui.

