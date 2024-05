REC traz análise sobre carreira de Ayrton Senna | A TARDE

Um acidente ocorrido durante uma prova disputada no circuito de San Marino, na Itália, em 1º de maio de 1994 provocou a morte de Ayrton Senna, então a maior estrela da Fórmula 1. Com três títulos mundiais, ele foi além pulverizando marcas e estabelecendo novos recordes. Quando morreu, Senna já era um ídolo do esporte brasileiro. Nas coleções do Cedoc A TARDE tem registros importantes da carreira do piloto, incluindo a reportagem e imagens de uma prova que ele disputou em Salvador quando ainda competia no Kart.

Senta que Temos História- A convidada desta semana é a jornalista Selma Morais, que é especializada em automobilismo. Confira as histórias de bastidores das competições e do pioneirismo da jornalista em atuar em uma área dominada pelos homens e da sua batalha para criar e consolidar o Rallye do Batom.





Arena A TARDE- Veja os detalhes de uma reportagem que integrou a cobertura especial de A TARDE sobre a morte de Ayrton Senna há 30 anos.





Coluna A TARDE Memória- Cleidiana Ramos anuncia o conteúdo da coluna A TARDE Memória na versão para o jornal A TARDE, que é publicada aos sábados.





Mídia & Memória- As coleções de reportagens e fotografias do Cedoc A TARDE têm registros interessantes como os da disputa de Kart em Salvador com a participação de Ayrton Senna, quando ele tinha 18 anos.





O REC é um canal hospedado no Youtube que apresenta conteúdo em diferentes gêneros do jornalismo por meio das seções. A coluna A TARDE Memória é um projeto multimídia do Grupo A TARDE com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados), no Portal A TARDE e nas redes sociais do Grupo A TARDE.

Em 1979, Ayrton Senna disputou uma prova de kart em Salvador. | Foto: Cedoc A TARDE