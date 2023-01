Sem desfiles de escolas de samba, Bahia protagoniza enredos no Rio

Cleidiana Ramos

As escolas de samba deixaram de integrar a programação oficial do Carnaval de Salvador na década de 1980, tema da coluna A TARDE Memória dessa semana. Mas a Bahia continua a ser lembrada nesse tipo de manifestação cultural que é a mais forte característica do Carnaval do Rio de Janeiro.

Não à toa as escolas cariocas tem a ala das baianas para destacar o papel de mulheres que migraram para o Rio e deram abrigo ao samba. É corriqueiro enredos das escolas do Rio de Janeiro homenagearem a Bahia e elementos relacionados às culturas do Estado.

Esse ano não é diferente. Três escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro têm a cultura baiana como tema. Confira:

“É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra”- Unidos da Tijuca

A Baía de Todos-os-Santos e a sua importância será o tema do enredo da Unidos da Tijuca. A responsabilidade de contar a história das águas centrais para a formação cultural não apenas da capital, Salvador, mas de todo o Estado, será do carnavalesco Jack Vasconcelos. Pelas informações já disponibilizadas indígenas, caboclos, orixás e santos católicos vão fazer parte da história que a escola vai contar na avenida.

“As Áfricas que a Bahia canta”- Estação Primeira de Mangueira

As contribuições africanas para o Carnaval da Bahia vão estar em evidência no enredo da Mangueira desenvolvido pelos carnavalescos Annik Salmon e Gui Estevão. Préstitos, blocos afro, dentre outras manifestações, inclusive sob a inspiração da religiosidade estarão em evidência no que deve ser um desfile repleto de referências emocionantes.

“Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência"- Beija -Flor de Nilópolis

Caboclos, Maria Quitéria, Maria Felipa e o Corneteiro Lopes podem pintar na Sapucaí. Isso porque a história da Independência do Brasil a partir do movimento na Bahia em 1823 é o tema do enredo que os carnavalescos Alexandre Lousada e André Rodrigues vão apresentar na Beija-Flor. É uma bela homenagem no ano em que as lutas na Bahia que foram cruciais para sedimentar independência política do Brasil completam 200 anos.

