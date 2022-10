Séries e filmes sobre eleições informam e divertem

Cleidiana Ramos

Essa será, desde a redemocratização do Brasil, a segunda vez que os baianos irão escolher o governador da Bahia em segundo turno. A primeira foi em 1994 com a disputa entre João Durval (PMN) e Paulo Souto (PFL). Esse é o tema da coluna A TARDE Memória dessa semana, um projeto multimídia do Grupo A TARDE e que tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feira), jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE. As histórias da coluna são baseadas no acervo do Cedoc A TARDE.

Em meio a tanta tensão, afinal ainda tem a definição da eleição para presidente do Brasil, é bom relaxar um pouco e continuar com o foco nas disputas eleitorais. Tem séries e filmes que atendem a esse propósito.

Um dos destaques é House of Cards que foi a primeira produção original da Netflix e a fez ficar mais conhecida. Outra sugestão, também da Netflix, é The Politician, que conta a história de Payton e o seu ciclo de amigos e adversários na disputa para presidir a representação estudantil da escola que frequentam. Isso porque esse é o início do que Payton imagina como caminho para chegar à presidência dos EUA. Tem ainda a produção brasileira intitulada O Candidato Honesto com Leandro Hassum.

REC A TARDE