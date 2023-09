Templo Casa Telucama se prepara para celebrar a primavera

Cleidiana Ramos

A edição de A TARDE de 8 de abril de 2001 trouxe uma reportagem sobre o Templo Casa Telucama. Localizado em Ipitanga, Lauro de Freitas, a comunidade segue a bruxaria tradicional e celebra ritos como o Festival de Ostara, que marca a chegada da primavera. A partir desse primeiro registro foram realizadas outras reportagens sobre essa tradição religiosa. O acervo do Cedoc A TARDE apresentando essa trajetória de cobertura sobre a Casa Telucama é o tema do REC e da coluna A TARDE Memória, projetos em memória social do Grupo A TARDE.

Com novas edições às sextas-feiras, o REC hospedado no Youtube tem conteúdo em gêneros como entrevista e opinião. Já a coluna A TARDE Memória é um projeto multimídia com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados), no Portal A TARDE e nas redes sociais do Grupo A TARDE. Ambos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE.

Confira a edição do REC A TARDE de hoje:

Senta que Temos História- A suma sacerdotisa do Templo Casa Telucama, Graça Azevedo, é a convidada da seção. Ela explica o conceito de bruxaria além de apresentar as principais característica da tradição carmina-telucama seguida pela comunidade que lidera.

Mídia & Memória- A seção tem análise de reportagens e fotografias do acervo do Cedoc A TARDE que destacaram a Casa Telucama.

Cibercultura- Confira as informações sobre As Brumas de Avalon, série de livros de Marion Zimmer Bradley. A obra conta a história do Rei Arthur sobre a ótica das mulheres com destaque para o templo de formação das sacerdotisas da religião tradicional celta, como Morgana.

Arena A TARDE- Conheça os especiais produzidos pelo projeto REC, como o intitulado Caboclos da Bahia que celebrou o bicentenário da Independência da Bahia.

A TARDE Memória- Veja a chamada para a coluna dessa semana.

