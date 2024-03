Audi RS 6 Avant Performance é lançado no Brasil | A TARDE

O Audi RS 6 Avant Performance está disponível na rede da marca no Brasil, com novo visual, mais equipamentos e ajustes que reduziram o peso total, deixando o desempenho mais esportivo. Com garantia ampliada de três anos e preço a partir de R$ 1.213.990,00 na venda direta. Equipado com motor 4.0 TFSI V8 biturbo, que chega a 630 cv. Tem sistema híbrido leve, com bateria de íon lítio e alternador de 48 volts. Com 565 litros de capacidade no porta-malas,traz de série controle de cruzeiro adaptativo, alerta de saída de faixa, carregador por indução etc.

99 investe em funcionalidade

O app de mobilidade 99 lançou recurso Múltipla Escolha exclusivo no Brasil. A funcionalidade permite que as pessoas selecionem, ao mesmo tempo, quatro de suas categorias - 99Pop, 99Moto, 99Plus e 99Táxi - e embarque naquela que for aceita primeiro pelo motorista parceiro. De acordo com a 99, a empresa é a única do segmento a oferecer a novidade. Plano de investimentos estratégicos da empresa soma cerca de R200 milhões nos últimos dois anos.

Stellantis reduz preços da picape Fiat Toro

A Stellantis derrubou os preços da picape Fiat Toro equipada com motor flex. O desconto, que chega a R$ 10 mil dependendo da versão, é uma forma de preparar a linha para a chegada da picape Fiat Titano. A Toro Endurance agora sai por R$ 146.990.

Locadoras devem comprar mais carros em 2024

Locadoras planejam comprar entre 700 mil a 800 mil veículos em 2024.O plano a ser posto em prática é o de responder por percentual de 30% a 35% do total de licenciamentos de 2024, segundo a Abla.

BYD supera vendas de Peugeot e Citroën

Com 8 mil 726 automóveis e comerciais leves emplacados no primeiro bimestre, a BYD superou no período as vendas de Peugeot e Citroën somadas e manteve a décima posição no ranking da Fenabrave.

Fiat mantém liderança no bimestre

A Fiat liderou as vendas do primeiro bimestre do ano, com 21,2% de participação, seguida por Volkswagen, 15%, e Chevrolet, 11,5% — com queda de 14% nas vendas no período. Mercado total avançou 20%.