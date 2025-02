- Foto: Divulgação

A BMW confirma dois lançamentos no Brasil ainda no início do ano. Dotado de sistema híbrido-leve, de 48V, o novo X3 M50, versão mais potente do SUV, será importado ainda no primeiro trimestre. A outra novidade é o Mini Aceman, que ficará posicionado na faixa que vai do Mini Cooper ao Mini Countryman. A BMW bateu recorde de vendas em 2024 e projeta crescimento este ano, quando completará 30 anos de atuação no Brasil. Segundo a agência Autodata, a CEO, Maru Escobedo, projeta uma expansão de 3% a 5% para a empresa este ano, considerada uma boa projeção.

Vendas da Mitsubishi crescem 19%

A Mitsubishi comercializou 22,2 mil veículos no Brasil em 2024, contra 18,7 mil em 2023, crescimento de 19%. A picape Triton e os SUVs Eclipse Cross e o Pajero Sport são os modelos vendidos aqui.

Stellantis muda a motorização dos utilitários

A Stellantis mudou a motorização dos utilitários Fiat Scudo, Peugeot Expert e Citroën Jumpy, para atender às normas L8 do Proconve. Agora são equipados com turbodiesel 2.2 de 150 cv de potência.

Rampage 2025 ganha ADAS nível 2 de série

A Rampage tem novidade em 2025 no pacote de segurança: as versões Rebel e Laramie passam a oferecer como item de série o conjunto de sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) de nível 2.

Abeifa comemora bom resultado

As montadoras associadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) fecharam 2024 com 104.729 unidades emplacadas. O número é a soma dos veículos importados e produzidos no Brasil.

Fiat Mobi agora equipado com três cilindros 1.0 Firefly

A Fiat fez mudanças no Mobi, trocou o motor 1.0 Fire e passou a oferecer nas duas versões o três cilindros 1.0 Firefly, com 75 cv de potência e 10,7 kgfm, 10% a mais de torque que o modelo antigo. Para atender normas do Proconve L8.

Trump planeja taxar carros de fora

Donald Trump planeja impor tarifas de até 25% sobre transações com o México e o Canadá, o que teria reflexo na indústria automotiva, pois as fábricas do México e do Canadá exportam para os Estados Unidos. Outra possível mudança anunciada é o corte de subsídios e outras políticas que favoreçam a comercialização de veículos elétricos.