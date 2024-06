BMW M3 CS chega ao Brasil em tiragem limitada | A TARDE

O novo BMW M3 CS chega ao Brasil com tiragem limitada de 17 unidades e preço sugerido de R$ 1.299.950. O modelo passou por atualizações que incluem o motor baseado no M4 GT3 de corrida, um seis cilindros em linha biturbo. Segundo a BMW, a pressão das duas turbinas foi aumentada (de 1,7 para 2,1 bar) para desenvolver 550 cv de potência e 650 Nm de torque – 40 cv a mais que as versões M3 Competition e Competition Track.Fibra de carbono em diversas partes reduz peso e melhora performance, especialmente em autódromos. O modelo tem robusto pacote de tecnologia.

Outra montadora chinesa no Brasil

Montadora de origem chinesa, a Neta estreia no Brasil e planeja lançar três produtos este ano, dentre eles um compacto na faixa de R$ 150 mil para concorrer BYD Dolphin. Também anuncia plano de investir em fábrica de elétricos no Brasil.

Cronos, 200 mil unidades vendidas no Brasil

Em seis anos, desde o lançamento, o Fiat Cronos contabilizou 200 mil unidades vendidas no Brasil. No primeiro quadrimestre de 2024 foram emplacadas 9,8 mil unidades, sendo 3,4 mil em abril.

Navio da BYD atraca em Suape com novidades

Com a maior movimentação de carros da história do Porto do Suape de uma única vez, navio cargueiro da BYD trouxe 5.459 veículos para o Brasil.Unidades do sedã King e do SUV Song Pro, Dolphin Mini e o cupê Seal vieram a bordo.

Audi amplia modelos com tração quattro

Audi ampliou opções de modelos com tração quattro no Brasil com o lançamento do A4 e do A5 Sportback, em todas as suas versões no mercado. A4 tem mais equipamentos o A5 ganhou uma nova versão.

Raízen inaugura unidade de etanol de segunda geração em SP

A Raízen no Brasil inaugurou, em Guariba (SP), uma nova unidade industrial para produção do E2G, etanol de segunda geração, com capacidade de produção de 82 milhões litros por ano. Segundo a Raízen, essa é a segunda planta de etanol celulósico da companhia e a maior em produção de E2G do mundo. A distribuidora de combustíveis investiu R$ 1,2 bilhão na unidade.



