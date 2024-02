BYD faz pré-estreia do Dolphin Mini na China | A TARDE

O movimento em direção à eletromobilidade avança globalmente. Ainda que os problemas estruturais e a má distribuição de renda emperrem o processo em muitos países, está claro que há uma demanda mundial por automóveis e sistemas de transporte público sustentáveis. Cada vez mais, a China se destaca como uma liderança global nesse processo de transição. No BYD e-Journey 2024, evento promovido pela BYD na semana passada, na cidade de Shenzhen, no sul da China, a greentech chinesa reforçou o compromisso com o desenvolvimento de novas tecnologias para veículos elétricos. Além de apresentar novos produtos que em breve chegarão ao mercado brasileiro, a exemplo do Dolphin Mini, que vai desembarcar por aqui em fevereiro.



A BYD (Build Your Dreams) foi fundada em Shenzhen no ano de 1995, no polo tecnológico da província de Guangdong, sul da China. A metrópole que abriga a sede da BYD e de empresas de tecnologia como a Tencent, criadora do WeChat, e Huawei, maior fabricante de equipamentos de redes de telecomunicações do mundo, já foi uma pequena vila de pescadores de 50 mil habitantes.



Ao promover uma jornada de inovação e eletromobilidade para jornalistas e influenciadores da América Latina, Oriente Médio e Europa, na cidade sede da empresa, a BYD mostra sua força como player global. O jornal A TARDE foi o único representante do Norte e Nordeste. Oportunidade para conhecer o carro que deve causar impacto no segmento de veículos subcompactos 100% elétricos: o Dolphin Mini, que será o mais novo integrante da família Dolphin, que hoje tem ainda as versões BYD Dolphin Diamond e BYD Dolphin Plus.



O lançamento no Brasil desse modelo ainda mais compacto que o Dolphin, que acomoda bem quatro passageiros, será logo depois do Carnaval. O preço do Dolphin Mini, que deve ser algo em torno de R$ 100 mil, vai incomodar os concorrentes, porque o carro pode se tornar opção como primeiro veículo elétrico para consumidores sensíveis a preço.



Guerra de preços



Lançado em junho do ano passado com preço inicial de R$ 149.800, o BYD Dolphin – o carro elétrico mais vendido no Brasil em 2023 - incomodou tanto a concorrência no segmento de subcompactos elétricos que já chegou estimulando descontos. Na época, a Jac Motors estava oferecendo um desconto de R$ 6 mil no preço original de R$ 145.900 do concorrente E-JS1. E as promoções nesse segmento não pararam por aí, os concorrentes Kwid E-Tech, da Renault, i-Car, da Caoa Chery, e-2008, da Peugeot, todos eles utilizaram a estratégia de redução de preço, em vários momentos do ano passado.

Na verdade, o Dolphin Mini é conhecido no mercado global como Seagull. O compacto tem 3,78 m de comprimento, mas seu entre-eixos de 2,50 m fica próximo ao de compactos como HB20 e Onix. Desenhado para uso urbano, acomoda bem quatro passageiros, a exemplo dos hatchs pequenos. No quesito design, é muito parecido com o irmão Dolphin.



O bom acabamento interno tem a mesma linha dos carros da marca. Seja plástico emborrachado ou couro, os materiais são macios ao toque. O painel de instrumentos tem uma tela de 5 polegadas, ao passo que a tela do sistema de informação e entretenimento é de 10,1 polegadas, com sistema giratório, marca da BYD.

Autonomia

O Dolphin Mini deve ser vendido no mercado brasileiro com um conjunto maior de baterias Blade, de 38,8 kWh, garantindo autonomia de 402 km pelo ciclo de testes chinês. A recarga pode ser feita em uma estação rápida com até 40 kW, indo de 30% a 80% em 30 minutos. Equipado com um motor de 75 cv e 13,8 kgfm de torque, segundo a marca, o carro acelera de 0 a 50 km/h em 4,9 segundos, e 0 a 100 km/h em 13 s. As rodas são de 16 polegadas com pneus 175/55.

Em relação ao pacote de tecnologia e segurança, o Dolphin Mini traz controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, dentre outros. Não está claro se o carro chegará ao Brasil com 4 ou 6 airbags. Pelo preço competitivo, design e pela lista de equipamentos oferecidos, o mais novo lançamento tem tudo para mexer com o mercado.



O gerente da Parvi/BYD, Danilo Dias, afirma que as vendas da família Dolphin vão muito bem. “Estamos fazendo entregas e já em fevereiro a gente deve zerar a fila de espera para o Dolphin Plus. Nossa expectativa para a chegada do Mini é alta. Com certeza, ele será o carro elétrico de muitos consumidores que estão esperando um bom produto com preço competitivo”, pontuou.



* A jornalista visitou a sede da empresa, na China, a convite da BYD