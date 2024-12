BYD Song Plus Premium chega ao Brasil

BYD Song Plus Premium - Foto: Divulgação

O BYD Song Plus Premium, SUV híbrido plug-in mais potente da marca chinesa, chega ao Brasil com tecnologia de ponta, equipado com a plataforma DM-i Super Híbrida, composta por um motor turbo a gasolina eficiente de 1,5L e dois motores elétricos, um dianteiro de 204 cv e um traseiro de 163 cv. A bateria Blade de 18,3kW/h proporciona 80km de autonomia no modo 100% elétrico (NEDC). Modelo chega a uma autonomia combinada de até 960km, com um tanque cheio de gasolina e bateria carregada. Tem design e acabamento premium, com Sistema Avançado de Assistência ao Motorista.

Nissan na Expo Abla

A Nissan estará presente na Expo Abla, principal evento do setor de locação de automóveis na América Latina, hoje e amanhã, na ‘São Paulo Expo’. A marca exibirá o Kicks, apresentando ao público um dos veículos mais versáteis. Além de promover outros modelos, a Nissan visa reforçar papel de destaque na indústria de locação de veículos no Brasil.

Porsche estreia no Brasil a 2ª geração do Macan

A Porsche estreia no Brasil a 2ª geração do Macan, em quatro versões elétricas, que irão conviver com outras quatro opções a combustão, que continuam sendo comercializadas. O Macan recebeu aprimoramentos internos e externos.

Rodrigo Santoro é o astro em campanha da Jeep

Ator e fã da Jeep, Rodrigo Santoro é o protagonista de conteúdos especiais que demonstram na prática a robustez, a capacidade off-road, a tecnologia e o espírito de aventura de parte dos modelos icônicos da marca.

Stellantis promove a inclusão e a diversidade racial

Em 2024, a Stellantis contratou mais de 70% de novos colaboradores autodeclarados negros, segundo o Censo Contínuo de Diversidade & Inclusão implementado pela companhia no Brasil e na América do Sul.

Mitsubishi Triton chega às revendas em janeiro

A nova Mitsubishi Triton, antiga L200, entrará em pré-venda em dezembro, com as primeiras unidades produzidas na fábrica de Catalão (GO), chegando as 128 concessionárias em janeiro. Motor 4N16 2.4 a diesel com 205 cv.

SP: IPVA e isenção do rodízio para híbridos e elétricos

Projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de São Paulo estende até o fim de 2030 a devolução da cota-parte do IPVA e a isenção do rodízio a veículos híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio na cidade.