Chevrolet abre pré-venda da nova S10 | A TARDE

A Chevrolet disponibiliza pré-venda da nova S10 2025 em três versões, e apresentou a picape na feira agropecuária ExpoLondrina.Todas as versões têm transmissão automática e cabine dupla e o mesmo preço das versões anteriores. A Z71 custa R$ 281,9 mil, a LTZ será vendida por R$ 292,8 mil e a High Country por R$ 302,9 mil. O modelo teve o motor turbodiesel Duramax 2.8 recalibrado,além de ganhar uma transmissão automática de oito marchas. Segundo a montadora, a nova S10 faz de 9,5 km/l na cidade e de 11,4 km/l, na estrada, 13% mais econômica que os modelos anteriores. Chegará às revendas em maio.

Toyota lança RAV4 Plug-in Hybrid

A Toyota lança no Brasil o RAV4 Plug-in Hybrid. A versão XSE Plug-in Hybrid tem autonomia de 55 km no modo puro elétrico e potência combinada de 306 cv. Multimídia com tela de 10,5” e head-up display com informações sobre trajeto, velocidade e piloto automático.

Habilitações ao programa Mover

As 23 primeiras habilitações ao programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, foram confirmadas pelo MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na terça-feira, 9, segundo apurou a agência Autodata. Agora habilitadas as empresas podem apresentar projetos e requisitar créditos financeiros proporcionais aos investimentos, que variam de R$ 0,50 a R$ 3,20 por real investido. Serão R$ 19,3 bilhões até 2028.Outros dezoito pedidos seguem em análise.

Nissan cresce 30,7% no Brasil

A Nissan comercializou 19.561 veículos no Brasil no primeiro trimestre de 2024, atingindo 4,1% de participação no mercado. Crescimento de vendas de 30,7% de janeiro a março, comparado ao mesmo período de 2022.O setor cresceu 10,6% no País.

Continental Pneus celebra 18 anos

A fábrica da Continental Pneus, instalada em Camaçari, celebra 18 anos. A unidade gera 2,3 mil empregos diretos, com 90% de trabalhadores baianos. Foram produzidos mais de 100 milhões de pneus para veículos de passeio.

Indústria tem bom resultado no País

Foram vendidos 514,6 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus de janeiro a março. Nem a queda de março versus março de 2023, de 5,7%, para 187,7 mil unidades, foi considerada negativa, segundo associação dos fabricantes, Anfavea.